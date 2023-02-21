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Usta sanatçı Nilüfer'den yürek burkan sözler! ''Günlerdir boğazım düğüm düğüm...''

21.02.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarılmaya çalışılırken dün akşam Hatay'da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem meydana geldi. 6.4 ve 5.8. şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Usta sanatçı Nilüfer, deprem felaketi sonrası yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ünlü ismin o sözleri adeta yürekleri burktu....

Usta sanatçı Nilüfer'den yürek burkan sözler! ''Günlerdir boğazım düğüm düğüm...''

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bir acı haberde Hatay'dan geldi. Dün akşam Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Usta sanatçı ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi...

Instagram’da bir bebeğin fotoğrafını yayınlayan Nilüfer, o karenin altına şu notları düştü:

“Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Can kaybımız çok, daha da artacak gibi görünüyor. Allah’tan rahmet diliyorum kayıplarımıza içim yanarak. Çocuklar öldü bu depremde, bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi. Her bir çocuk bizim umudumuz, bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık. Artık bir şeyler değişmeli, artık el ele vermek, tek yürek olmak, birlik olmak zamanıdır.”

nilüfer paylaşım

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deprem Hatay Kahramanmaraş Nilüfer amanda ele

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