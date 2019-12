Usta sanatçıların "melek" yorumları "Angel" sergisine yansıyor

İSTANBUL (AA) - Farklı yaşlardan yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren "Angel" sergisi yarın açılacak.

Proje yönetimini ve küratörlüğünü Ayşe Pınar Akalın'ın üstlendiği sergi, kapılarını ilk kez bir çağdaş sanat sergisine açan Beyoğlu'ndaki tarihi Saint Antuan Kilisesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon türlerinde eserlerin yer alacağı serginin detayları, kilisede yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, paylaşımcı olmanın önemine değindi.

Demircan, iki türlü insan olduğunu belirterek, "Birincisi iyiler, paylaşanlar. Bu kainat gemisi içerisinde olduğunu bilenler, havaya, suya, tabiata, insanlara, sevgiye ihtiyacı olduğunu bilen iyiler. Bir de benciller var. Onlar da bütün bu iyiliklerden istifade edip paylaşmak istemeyenler." dedi.

İnsanın "beden" ve "ruh" olarak iki dinamiğe sahip olduğunu aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Ruhumuzu görmüyoruz ama bedenimizden çıkınca hayat bitiyor. Yok gibi duruyor ama var, her tarafı kuşatıyor. Sonuçta çok gerçek ama yok. Meleklere inanıyoruz ama bu bedenimiz onları da algılamaktan aciz. Kainattaki her sesi duyamıyoruz, her şeyi de göremiyoruz. Sanatçılar ise kültürümüzü algılayan, sesle, kağıtla, mürekkeple, camla ya da birçok farklı enstrümanla, bu hayal dünyasını somuta indirgeyip insanlığa anlatabilen yıldızlar."