Usta şef olmanıza gerek yok! 5 malzemeli kolay bisküvili cheesecake kurabiye tarifi

Oreolu cheesecake kurabiye tarifi olarak da bilinen bisküvili cheesecake kurabiye tarifi için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Yapılışı kolay lezzeti bir şahane olan bisküvili cheesecake kurabiye tarifinin tadına bakan tarifini almak isteyecek. Cheesecake tadında, kurabiye kıtırlığında kokusuyla iştah açan mükemmel lezzet için istikamet mutfak.

BİSKÜVİLİ CHEESECAKE KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

115 gr oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı

115 gr oda sıcaklığında krem peynir

200 gr toz şeker

120 gr un

10 adet oreo bisküvi

OREOLU CHEESCAKE KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI