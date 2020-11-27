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Usta şef olmanıza gerek yok! 5 malzemeli kolay bisküvili cheesecake kurabiye tarifi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.11.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Usta şef olmanıza gerek yok! 5 malzemeli kolay bisküvili cheesecake kurabiye tarifi

Bayıldığımız iki lezzeti bir araya getiren bisküvili cheesecake kurabiye tarifini yapmak için usta şey olmaya gerek yok. Az malzeme ve basit yöntemle anında harika kurabiyelere sahip olacaksınız.

Oreolu cheesecake kurabiye tarifi olarak da bilinen bisküvili cheesecake kurabiye tarifi için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Yapılışı kolay lezzeti bir şahane olan bisküvili cheesecake kurabiye tarifinin tadına bakan tarifini almak isteyecek. Cheesecake tadında, kurabiye kıtırlığında kokusuyla iştah açan mükemmel lezzet için istikamet mutfak.

BİSKÜVİLİ CHEESECAKE KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 115 gr oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı
  • 115 gr oda sıcaklığında krem peynir
  • 200 gr toz şeker
  • 120 gr un
  • 10 adet oreo bisküvi

OREOLU CHEESCAKE KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

  • İlk olarak krem peyniri ve tuzsuz tereyağını hafif ve kabarık olana kadar çırpın.
  • Şekeri ekleyip tekrar çırpmaya devam edin.
  • Azar azar unu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Son olarak, parçalanmış Oreo bisküvilerini hamurun içine ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Üzerini streçfilmle kapattığınız hamurunuzu 1 saat buzdolabında dinlendirin.
  • Buzdolabından aldığınız hamurları pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye top halinde yerleştirin.

  • 160C'de eğer varsa fırınınızın fanını açarak, kenarları altın rengi olana kadar yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin.

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Fitwaffle Kitchen (@fitwafflekitchen)'in paylaştığı bir gönderi

Afiyet olsun.

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