Usta şef olmanıza gerek yok! 5 malzemeli kolay bisküvili cheesecake kurabiye tarifi

Oreolu cheesecake kurabiye tarifi olarak da bilinen bisküvili cheesecake kurabiye tarifi için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Yapılışı kolay lezzeti bir şahane olan bisküvili cheesecake kurabiye tarifinin tadına bakan tarifini almak isteyecek. Cheesecake tadında, kurabiye kıtırlığında kokusuyla iştah açan mükemmel lezzet için istikamet mutfak.
160C'de eğer varsa fırınınızın fanını açarak, kenarları altın rengi olana kadar yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun.
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