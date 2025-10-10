Ustaların işini elinden alacak! 20 yıllık kombisi bozuldu, yapay zeka tamir etti!

Yapay zekanın her sorumuza cevap verdiği, problemlerimizi çözdüğü bu dönemde artık bu teknoloji ustaların bile işini elinden alacak seviyeye geldi.

YAPAY ZEKAYA SORDU TAMİR ETTİ

Sıcak suyu kesilen bir genç, 20 yıllık kombisi için tamirci çağırmak yerine yapay zekadan yardım aldı. Peteklerin ısınmadığını fark eden bir kullanıcı GPT’ye durumu anlattığında sistem ona akış türbini parçasını kontrol etmesini önerdi.

Yapay zekanın önerdiği adımları uygulayan genç kullanıcı, kombinin içini açıp parçayı çıkardığında sorunu buldu.