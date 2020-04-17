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Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Özellikle Covid-19 ile savaştığımız bugünlerde, dışarıdan ekmek almak dahi içimizde kuşku uyandırmaya başladı. Bu süreçte, herkes mutfaklarına koşarak; ekmek, poğaça, açma, pide gibi hamur ürünlerini evlerinde yapıyor. Hem içinizin rahat etmesi hem de sosyal medya akımlarında adınızdan söz ettirecek bir poğaça tarifi var elimde. Podufuk, yumuşacık ve asla bayatlamayan.

Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

Bu tarifin en büyük özelliği de hamurunun içinde yumurta bulunmaması, yumurta sevmeyen kişilere özel tavsiyemdir! Ayrıca malzeme listesinde kuru maya görenlerin "Sert olacak, yeterince kabarmayacak!" diye endişelenmesine hiç gerek yok. Anlatacağım adımları birebir uygularsanız; şu ana kadarki yaptığınız poğaçaların en güzeli olacağı konusunda kuşkunuz olmasın!

Kağıt ve kalemleriniz hazırsa, ben anlatmaya başlıyorum! Tam hayal ettiğiniz gibi bir şey ortaya çıkacak. Eminim ki bu tarif evdeki herkes tarafından çokça sevilecek ve kahvaltının vazgeçilmez ismi olacak.

MALZEME LİSTESİ

Hamurunda Kullanılacak Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı oda sıcaklığında süt
1 su bardağı oda sıcaklığında su
3 çay kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
2 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İç Harcında Kullanılacak Malzemeler:

Ben bu tarifimde patates ve peyniri birlikte kullanacağım, siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz.

2 adet orta boy patates
250 gr. beyaz peynir
1 çay kaşığı toz karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri İçin Kullanılacak Malzemeler:

1 adet yumurtanın sarısı
Susam ya da çörek otu

YAPILIŞI

İlk olarak size tavsiyem, hamurunuzu ufak bir kap yerine, geniş ve rahat hareket edeceğiniz bir kabın içinde yapmanız. Yoğurma kısmında hareket alanı önemli olacaktır.

Kabın içine üç su bardağı unu ve kuru mayanızı ekleyerek karıştırın. Ardından, unun ortasını, havuz gibi boş olacak şekilde açın. Bu oluşan boşluğa sırayla; sıvı yağ, süt, su, tuz ve şeker ekleyerek; elinizle karıştırmaya başlayın.

Yavaşça kenar kısmında kalan unları da hamura dahil ederek yoğurmaya devam edin. Eğer un, hamurunuza az geliyorsa azar azar un eklemeye devam edin. Un ekleme işlemini, hamur elinize yapışmayan kıvama gelene kadar devam edin. Ardından hamurunuzun üzerini streçle ya da temiz bir havluyla hava almayacak şekilde kapatın ve 45 dakika dinlenmeye bırakın.
Hamurumuz dinlenirken, poğaçanın içine koyacağınız iç harcını hazırlayabilirsiniz.

45 dakika boyunca dinlenen ve mayalanan hamuru, her bir beze ceviz büyüklüğünde olacak şekilde eşit parçalara bölün. Ardından bu parçaları elinizle ya da merdane yardımıyla açın ve içine hazırladığınız harcı koyun. Ardından hamurunuzu, ister D olacak şekilde, ister yuvarlak olacak şekilde kapatın ve tepsinin üzerine dizin.

Son olarak, üzerine yumurta sarılarını sürün ve isteğe göre susam, çörek otu serpip; önceden ısıttığınız 180 derece fırınınıza pişmeye gönderin.
25-30 dakika sonra poğaçaları, üzeri kızarmaya başlayınca fırından çıkarabilirsiniz.

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