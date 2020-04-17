Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

Bu tarifin en büyük özelliği de hamurunun içinde yumurta bulunmaması, yumurta sevmeyen kişilere özel tavsiyemdir! Ayrıca malzeme listesinde kuru maya görenlerin "Sert olacak, yeterince kabarmayacak!" diye endişelenmesine hiç gerek yok. Anlatacağım adımları birebir uygularsanız; şu ana kadarki yaptığınız poğaçaların en güzeli olacağı konusunda kuşkunuz olmasın!

Kağıt ve kalemleriniz hazırsa, ben anlatmaya başlıyorum! Tam hayal ettiğiniz gibi bir şey ortaya çıkacak. Eminim ki bu tarif evdeki herkes tarafından çokça sevilecek ve kahvaltının vazgeçilmez ismi olacak.

MALZEME LİSTESİ

Hamurunda Kullanılacak Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 su bardağı oda sıcaklığında su

3 çay kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

2 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç Harcında Kullanılacak Malzemeler:

Ben bu tarifimde patates ve peyniri birlikte kullanacağım, siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz.

2 adet orta boy patates

250 gr. beyaz peynir

1 çay kaşığı toz karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri İçin Kullanılacak Malzemeler: