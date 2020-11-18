Ustası en iyi pastırmanın sırrını verdi: Çemenle sıvanan pastırma...

Kayseri'de, ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden pastırma sıcaklarında üretilip kurutulan pastırma, ayrı bir lezzet alıyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde üretilen pastırma diğer aylarda üretilen pastırmadan biraz daha kaliteli ve lezzetli oluyor" dedi.

Pastırma yapımı için en uygun dönem ise gündüz sıcak, gece soğuk olan ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden ve 'pastırma yazı' olarak bilinen dönem. Bu dönemde üretilip kurutulan pastırma, adını aldığı pastırma sıcaklarında daha lezzetli hale geliyor.

'EN LEZZETLİ PASTIRMA, PASTIRMA YAZINDA OLUR'

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri'ye özel en lezzetli pastırma, pastırma yazında olur. Bu dönemde pastırmalar işletmelerin damlarında doğal bir şekilde kurutularak sofralara ulaştırılıyor. Yaz döneminde yapılan pastırmalarda çok sıcak olmasından kaynaklı istenilen verim alınamıyor. Fakat kış döneminin yaklaşmasında gerçekleşen pastırma sıcakları, pastırmanın tadını kalitesini etkiliyor. Pastırmada bozulma olmuyor. Buda bizleri mutlu ediyor. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde üretilen pastırma diğer aylarda üretilen pastırmadan biraz daha kaliteli ve lezzetli oluyor" dedi.

(DHA)

