Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Çocukluğumuzdan beri köfte-patates veya köfte-pilav ikilisi en sevdiğimiz yemeklerden biri. Hatta neredeyse sevmeyen yok diyebiliriz. Anne köftesi olarak da bildiğimiz kuru köfteyi bir kez yediniz mi tadı damağınızda kalır. Siz de anneleriniz kadar lezzetli köfteler yapmak istiyorsanız buyurun tarife! Hem de tüm püf noktaları ile birlikte!

MALZEMELER:

500 gram dana kıyma

1/3 adet bayat ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

1 adet rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

KIZARTMAK İÇİN:

1 su bardağı sıvı yağ

PÜF NOKTALAR:

Köfte yapmak için kıyma alırken kasabınızdan döş etini iki kez makineden geçirmesini isteyin.

Ekmek içinizi kabuksuz olacak şekilde hazırlayın. Kabuklarını koyarsanız köfteleriniz sertleşebilir.

Soğanı harca eklemeden önce suyunu sıkın.

Köftelerinizi hazırladıktan sonra bir süre dinlendirin.

Köftelerinizi tavada çevirmek için çatal kullanmayın. Çatal köftelerinizin dağılmasına yol açabilir. En iyisi maşa kullanmayı tercih edin.

Kuru köftenin en önemli püf noktası ise yoğurma işlemi! Ne kadar uzun süre yoğurursanız malzemeler birbiriyle o kadar iyi bütünleşir ve köfteleriniz dağılmaz.