Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Çocukluğumuzdan beri köfte-patates veya köfte-pilav ikilisi en sevdiğimiz yemeklerden biri. Hatta neredeyse sevmeyen yok diyebiliriz. Anne köftesi olarak da bildiğimiz kuru köfteyi bir kez yediniz mi tadı damağınızda kalır. Siz de anneleriniz kadar lezzetli köfteler yapmak istiyorsanız buyurun tarife! Hem de tüm püf noktaları ile birlikte!
500 gram dana kıyma
1/3 adet bayat ekmek içi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
1 adet rendelenmiş sarımsak
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
KIZARTMAK İÇİN:
1 su bardağı sıvı yağ
PÜF NOKTALAR:
Köfte yapmak için kıyma alırken kasabınızdan döş etini iki kez makineden geçirmesini isteyin.
Ekmek içinizi kabuksuz olacak şekilde hazırlayın. Kabuklarını koyarsanız köfteleriniz sertleşebilir.
Soğanı harca eklemeden önce suyunu sıkın.
Köftelerinizi hazırladıktan sonra bir süre dinlendirin.
Köftelerinizi tavada çevirmek için çatal kullanmayın. Çatal köftelerinizin dağılmasına yol açabilir. En iyisi maşa kullanmayı tercih edin.
Kuru köftenin en önemli püf noktası ise yoğurma işlemi! Ne kadar uzun süre yoğurursanız malzemeler birbiriyle o kadar iyi bütünleşir ve köfteleriniz dağılmaz.
Soğanı incecik doğradıktan sonra bir tülbent yardımıyla suyunu sıkın.
Bayat ekmek içinizi biraz ıslatın ve suyunu iyice süzdürün.
Derin bir karıştırma kabının içine soğan, ekmek içi, rendelenmiş sarımsak, kıyma, zeytinyağı ve yumurtayı koyun.
Tüm malzemeler birbirine nüfuz edene kadar 10 dakika kadar yoğurun.
Ardından tuz, karabiber, kırmızı biber ve kimyonu da ilave edip bir kez daha yoğurun.
Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.
Buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.
Tavaya sıvı yağı koyun ve iyice kızdırın. Kızgın yağda köftelerinizi arkalı önlü iyice kızartın.
Bir tabağın üzerine havlu kağıt serin ve kızarttığınız köfteleri üzerine çıkartın. Köftelerin fazla yağından arınmasını bekleyin ve servis edeceğiniz tabaklara alın.
Enfes kuru köfteleriniz hazır! Annenizin yaptıkları gibi lezzetli ve yumuşacık! Köftelerinizi hazırlarken verdiğimiz püf noktalarına dikkat etmeyi unutmayın. Eşsiz lezzeti yakalamak için her birinin ayrı bir önemi var. Yanına patates kızartması veya pilav ile servis edebilirsiniz. Sonrasında da keyifle çocukluğunuza uzanan bir yolculuğa çıkabilirsiniz!
Ellerinize sağlık, afiyet olsun!
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