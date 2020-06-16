YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kuru köfte, köfte tarifleri arasında en sevilen ve en klasik olan tariflerin başında geliyor. Kuru köftenin tam kıvamlı bir tarifi ile birlikte bütün püf noktalarını öğrenmeye hazır mısınız? Kıymayı alırken dikkat etmeniz gerekenlerden tutun, içindeki baharatlara, nasıl yoğurmanız gerektiğinden pişirme tekniklerine kadar bütün detayları sizlerle paylaşacağız.

Ustasından en lezzetli kuru köfte tarifi! Püf noktalarını verdi...

Çocukluğumuzdan beri köfte-patates veya köfte-pilav ikilisi en sevdiğimiz yemeklerden biri. Hatta neredeyse sevmeyen yok diyebiliriz. Anne köftesi olarak da bildiğimiz kuru köfteyi bir kez yediniz mi tadı damağınızda kalır. Siz de anneleriniz kadar lezzetli köfteler yapmak istiyorsanız buyurun tarife! Hem de tüm püf noktaları ile birlikte!

MALZEMELER:

500 gram dana kıyma
1/3 adet bayat ekmek içi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
1 adet rendelenmiş sarımsak
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon

KIZARTMAK İÇİN:
1 su bardağı sıvı yağ

PÜF NOKTALAR:
Köfte yapmak için kıyma alırken kasabınızdan döş etini iki kez makineden geçirmesini isteyin.
Ekmek içinizi kabuksuz olacak şekilde hazırlayın. Kabuklarını koyarsanız köfteleriniz sertleşebilir.
Soğanı harca eklemeden önce suyunu sıkın.
Köftelerinizi hazırladıktan sonra bir süre dinlendirin.
Köftelerinizi tavada çevirmek için çatal kullanmayın. Çatal köftelerinizin dağılmasına yol açabilir. En iyisi maşa kullanmayı tercih edin.
Kuru köftenin en önemli püf noktası ise yoğurma işlemi! Ne kadar uzun süre yoğurursanız malzemeler birbiriyle o kadar iyi bütünleşir ve köfteleriniz dağılmaz.

YAPILIŞI:

Soğanı incecik doğradıktan sonra bir tülbent yardımıyla suyunu sıkın.
Bayat ekmek içinizi biraz ıslatın ve suyunu iyice süzdürün.
Derin bir karıştırma kabının içine soğan, ekmek içi, rendelenmiş sarımsak, kıyma, zeytinyağı ve yumurtayı koyun.

Tüm malzemeler birbirine nüfuz edene kadar 10 dakika kadar yoğurun.
Ardından tuz, karabiber, kırmızı biber ve kimyonu da ilave edip bir kez daha yoğurun.

Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.
Buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Tavaya sıvı yağı koyun ve iyice kızdırın. Kızgın yağda köftelerinizi arkalı önlü iyice kızartın.

Bir tabağın üzerine havlu kağıt serin ve kızarttığınız köfteleri üzerine çıkartın. Köftelerin fazla yağından arınmasını bekleyin ve servis edeceğiniz tabaklara alın.

Enfes kuru köfteleriniz hazır! Annenizin yaptıkları gibi lezzetli ve yumuşacık! Köftelerinizi hazırlarken verdiğimiz püf noktalarına dikkat etmeyi unutmayın. Eşsiz lezzeti yakalamak için her birinin ayrı bir önemi var. Yanına patates kızartması veya pilav ile servis edebilirsiniz. Sonrasında da keyifle çocukluğunuza uzanan bir yolculuğa çıkabilirsiniz!

Ellerinize sağlık, afiyet olsun!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Bayat ekmekten börek tarifi! Bayat ekmekler ziyan olmayacak...Bayat ekmekten börek tarifi! Bayat ekmekler ziyan olmayacak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Seviye düştü, ortalık karıştı! 'Motor...'

Seviye düştü, ortalık karıştı! 'Motor...'

İşte tam ölçüsünde boyoz tarifi! Dışarıdakinden hiçbir farkı yok!

İşte tam ölçüsünde boyoz tarifi! Dışarıdakinden hiçbir farkı yok!

Tıpkı pastanelerdeki gibi kazandibi yapmak için...

Tıpkı pastanelerdeki gibi kazandibi yapmak için...

Bu besinleri tüketmeyen pişman! İşte regl sancısına iyi gelen yiyecek ve içecekler...

Bu besinleri tüketmeyen pişman! İşte regl sancısına iyi gelen yiyecek ve içecekler...

Denenmiş, kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiye!

Denenmiş, kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiye!

İlginizi Çekebilir

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Bu malzemeler ile pişiler balon gibi kabarıyor

Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...

Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...

Tavuğun en lezzetli haliyle tanışın! Fırında çok hafif çıtır tavuk tarifi...

Tavuğun en lezzetli haliyle tanışın! Fırında çok hafif çıtır tavuk tarifi...

Bayat ekmekten börek tarifi! Bayat ekmekler ziyan olmayacak...

Bayat ekmekten börek tarifi! Bayat ekmekler ziyan olmayacak...

Pankek tarifi: Kahvaltılık nefis tat en orijinal haliyle! Puf puf olması için...

Kahvaltılık nefis tat en orijinal haliyle! Puf puf olması için...

Pirinç pilavı tarifi: Tane tane pilav yapmak için en doğru yöntem

Tane tane pilav yapmanın yolu bakın neyden geçiyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.