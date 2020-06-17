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Ustasından simit tarifi: Gevrek simit yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde pratik bir şekilde, hakiki simit tarifi hazırlıyoruz. Çıtır çıtır, gevrek bir simit için ustasından tarif geliyor. İşte karşınızda püf noktalarıyla simit yapımı.

Ustasından simit tarifi: Gevrek simit yapımı

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan simit, artık kendi mutfağımızda pişecek, hem de ustasından gelen tarifle! Tadına doyum olmayan sokak simidi nasıl yapılır diyenler kalemi, kağıdı hazırlasın. Detaylar geliyor!

SİMİT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı ılık süt
Bir su bardağı ılık su
Bir küp yaş maya
2 tatlı kaşığı toz şeker
Bir tatlı kaşığı tuz
Alabildiğince un

Pekmezli simit sosu için:
Bir kahve fincanı üzüm pekmezi
Bir kahve fincanı su

SİMİT TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak derin bir kabın içinde sıvı malzemeleri karıştırın. Ardından karışımın içine katı malzemeleri ekleyin.
Malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru hazır hale getirdikten sonra üzerini streçleyin ve 45 dakika dinlendirin.
Hamur mayalandıktan sonra elma büyüklüğünde parçalar koparın ve beze haline getirin. Tüm hamur için aynı işlemi uygulayın.
Bir bezeyi iki eşit parçaya ayırın.
Parçaları hafif uzatın ve birbirine dolayıp simit şeklini verin.
Pekmezi ve suyu kabın içinde karıştırın.
Ardından simidi bol susama bulayın.
Simitleri hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri tamamen kızarana kadar pişirin.

SİMİT TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Simit için ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur hazırlayın. Unu yavaş yavaş ilave edin ve hamurun kulak memesi kıvamında olmasını sağlayın.
Simitlerin gevrek olması için üzerlerinin iyice kızarmasını bekleyin. Susamların rengi koyu kahveye dönmeden fırından almayın.
Hamurun mayalanma süresini kısa tutmayın.

SİMİT ÇEŞİTLERİ

Her yöreye özgü onlarca çeşit simit tarifi bulunmaktadır. Bizim hazırladığımız pekmezli simit tarifi yanı sıra; kandil simidi tarifi, Ankara simidi tarifi, sütlü simit tarifi en çok tercih edilen tarifler arasında yerini alıyor.

SİMİT KALORİ ORANI NEDİR?

Bir adet simit 275 kaloridir.

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