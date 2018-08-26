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Üstsüz dolaşan Josh Radnor’a uzaklaştırma cezası

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

How I Met Your Mother dizisi oyuncusu Josh Radnor, üstsüz dolaşıp rahatsızlık verdiği gerekçesiyle komşusu tarafından dava edildi. Mahkemeden Radnor için uzaklaştırma kararı çıktı

Üstsüz dolaşan Josh Radnor’a uzaklaştırma cezası

How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakteriyle tanınan oyuncu Josh Radnor, komşusuyla mahkemelik oldu.

Oyuncu, Hollywood Hills’teki evinin bahçesinde üstsüz dolaştığı, bahçenin komşusuna ait bir kısmını işgal ettiği ve komşusuna bağırdığı gerekçesiyle dava edildi. Komşular, Radnor’un kendi çalışanlarını da rahatsız ettiğini iddia etti.

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Durumdan rahatsız olan komşuların Radnor’a açtığı dava üzerine mahkeme, oyuncuya uzaklaştırma kararı verdi.

Karara göre Radnor, komşularına 7 metreden daha yakın bir mesafeye yaklaşamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Josh Radnor How I Met Your Mother

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hahah beyaz donla balkonda oturan göbekli amcalarımız var bizim. ben de kadın oyunculardan biri sandım. o komşular türkiyede olsa ne yapacaklardı acaba?:)
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