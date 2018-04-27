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Üstsüz video paylaşan Serel Yereli eleştirilere isyan etti! 'Konu çıplak olmak değil rahat olmak'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Serel Yereli gittiği İtalya tatilinden bir video paylaşmıştı. Üzerini çıkaran Serel Yereli'nin "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Demet Akalın'ın da tepki gelmişti. Olay olan üstsüz videonun ardından sosyal medyadan açıklama yapan Serel Yereli, eleştirilere isyan ederek, 'Konu çıplak olmak değil rahat olmak. Tecavüze haklı bir gerekçe bulunamayacağını bilmenin verdiği özgüvenle rahatça yaşamak. Hadi şimdi beni rahat bırakın' dedi.

Üstsüz video paylaşan Serel Yereli eleştirilere isyan etti! 'Konu çıplak olmak değil rahat olmak'

Bodrum Masalı'nda canlandırdığı Alara karakteriyle tanınan Serel Yereli, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakmış ve İngiltere'de yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'nin İtalya tatilinde, bir parkta üstsüz şekilde çektiği video olay olmuştı. Demet Akalın da bu videoya tepki göstermişti. Demet Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı..." yorumunda bulunmuştu.

'BEN BİLE DEĞİLİM'
Bir kaç gündür eleştirilerin hedefi haline gelen genç oyuncu son paylaşımıyla adeta isyan etti. Üstsüz videosunu çektiği parkta güneşlenen insanların olduğu yeni bir fotoğraf paylaşan Yereli 'Konu çıplak olmak değil rahat olmak. Tecavüze "haklı" bir gerekçe bulunamayacağını bilmenin verdiği özgüvenle rahatça yaşamak. Çarşafını ya da tercihen giyilen herhangi bir kıyafetinin de yargılanmayacağını biliyor ve onu da gönül rahatlığıyla giyiyor olmak. Çünkü kimsenin başka hayatları dikizleyerek bunu yargılama hakkına sahip olmadığını farkında olduğu, eğitimde bütünlüğün sağlandığı bir ortamda yaşamak. Benim ülkem neden böyle olmasın neden huzurlu olmamalıyız ki? Ben ünlü bile değilim alt tarafı 1 dizide oynadım. Avrupa'da işimi yapmaya çalışıyorum . 1 yıldır ne ara bu kadar dikkat çeker oldu böyle şeyler? Bu kadar mı kolay gündem olmak ???? belki de bu yüzden sesimle , müziğimle gündem olacağım yerlerde bir kariyer elde etmeye çalışıyorum. Ama bunu basit bir çıplaklık mevzusu olarak asla görmedim !!!! Çünkü benim ya da bir başkasının bedeni gözümde asla bir obje olmadı. Hadi şimdi beni rahat bırakın :D #susmasustukçasırasanagelecek :D' notunu düştü.

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