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Üstüne basa basa söyledi 'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

ABD'de tutuklandıktan sonra itirafçı olarak serbest kalan Reza Zarrab'la evliliğini sürdüren Ebru Gündeş'in, hamile olduğu iddiası güçleniyor. Bircan Bali, "Ebru Gündeş hamile, bebeği de ABD'de doğuracak. Şimdi de ABD'de" dedi.

Eşi Reza Zarrab ABD'de tutuklu sanık iken Türkiye aleyhine 'tanık' olup serbest kalan Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddiası güçlenmeye başladı. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, "Ben yalan haber yapmam" deyip bomba ayrıntılar paylaştı. Son dönemde sık sık New York'a giden Ebru Gündeş'in son görüntülendiğinde karnındaki şişlikle birlikte yüzü-gözündeki şişlik de hamilelik iddiasını gündeme getirmişti.

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ABD'de tutuklandıktan sonra itirafçı olarak serbest kalan Reza Zarrab'la evliliğini sürdüren Ebru Gündeş'in, New York ziyaretleri sırasında hamile kaldığı iddia edilmişti. Kıbrıs konserinde karnındaki şişlik kıyafetinden taşan Gündeş'in, ABD seyehatleri sırasında hamile kaldığı iddia edilmişti. Gündeş'e yakın kaynaklar ise hamilelik iddiasını yalanlamıştı.

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Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ile Ece Erken arasında "Ebru Gündeş Hamile mi değil mi?" tartışması yaşandı. Bircan Bali'nin "Ebru Gündeş hamile" iddiasına Ece Erken, "Ebru Gündeş açıklama yaptı: Hamilelilk saklanacak Bir şey değil, hamile olsam söylerim dedi" diye itiraz etti. Bunun üzerine Bircan Bali, "Ebru Gündeş hamile" diye üsteleyince Ece Erken "Nereden biliyorsun" diye sordu.

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Bircan Bali de o andan sonra bombayı patlattı: "Kendi ağzından söylenenlere bakma. Ben hiçbir zaman yalan haber yapmam. Ebru Gündeş hamile. Hayırlı uğurlu olsun. Çok yakında da Amerika'ya gidecek biliyorum."

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ECE ERKEN'İ SUSTURAN SORU

Ece Erken'in "Ebru Gündeş'in menajeri hatta kardeşi gibi olan Sedef'le çok iyi görüşüyorum. Öyle olsa söylerdi" deyince Bircan Bali, "Sordun mu?" diye karşılık verdi ve Erken, sormadığını itiraf etti.

ÇOK YAKIN VE SAĞLAM BİR KAYNAK

Bircan Bali, "Ben yakın ve çok sağlam bir kaynaktan duydum. Allah izin verirse doğum Amerika'da gerçekleşecek. Planlar böyle diye biliyorum ben." dedi.

GÜNDEŞ'İN MENAJERİ TELEFONU MEŞGULE ALDI

Bunun üzerine Ece Erken, canlı yayında Ebru Gündeş'in menajeri Sedef'i aradı. Telefon sinyali yurtdışından gelirken, Gündeş'in menajeri daha sonra telefonu meşgule aldı.


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