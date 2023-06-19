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Üvey Anne dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Üvey Anne dizisi konusu ve oyuncuları

19.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üvey Anne dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Üvey Anne bu akşam izleyici karşısına çıkacak. ATV'de yayınlanacak olan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Muğla’da başlayan dizinin çekimleri İstanbul’da devam edecek. Peki, Üvey Anne dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Üvey Anne dizisi konusu ve oyuncuları

Üvey Anne dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Üvey Anne dizisi konusu ve oyuncuları

Üvey Anne oyuncuları ve konusu için araştırmalar hızlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Üvey Anne bu akşam başlıyor. Üvey Anne dizisinin oyuncuları arasında Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan gibi isimler yer alıyor.

ÜVEY ANNE DİZİSİ OYUNCULARI

Serap- Hazal Filiz Küçükköse
Zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap, patronu Faruk Gencer'i nikah masasına oturtmak için onun çocuklarını kullanmaktan hatta çocuklarda derin yaralar açmaktan çekinmeyecek kadar hedefine kilitlenmiştir. Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktır!

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Faruk- Kutsi
Pek çok başarılı iş insanı gibi zeki, güçlü, karizmatik biridir Faruk. Onurundan, gururundan ve ahlakından taviz vermez. Çocukları ve kadını vazgeçilmezidir. Zor sever ama sevdi mi… Sevdi mi çok güzel sever Faruk! İşte onu asıl özel kılan da budur! Hayat Faruk'u "asla" dediği yerden sınayacak, bedellerini ise çocuklarıyla birlikte ödeyecektir!
İpek- Aslı Tandoğan
Nisan- Ezgi Şenler
Mürvet- Ayşegül Günay
Mete- Hakan Eratik
Naz- Negir Gökdemir
Efsun- Bengü Ergin
Ömer- Emir Kaan Özkan
Cem- Emin Günenç

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ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti.
Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.
Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu.
Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.
Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.
Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyikapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.
Ama şimdi çok yakından tanıdığı Faruk Gencer, bu açığı kapatması için eşi bulunmaz bir fırsattı!
Evet Serap'ın hayalinde üç çocuklu bir adamla evlenmek yoktu fakat bu sonraki meseleydi.
Şimdi Serap, ölen eşine ve çocuklarına çok bağlı olan bu adamın sadece evine değil kalbine de girmeli, Serap Gencer olmalıydı.
Ancak Serap'ın hesaba katmadığı engeller vardı.
Faruk'un büyük kızı Nisan, engel olamadığı kalp atışlarının mimarı Cem ve Efsun'un yakın arkadaşı İpek!

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