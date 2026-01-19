Üvey anne hakkında korkunç istismar iddiası! 5 yaşındaki çocuk altına kaçırınca cinsel organını kesmiş

Kerala eyaletine bağlı Kanjikode yakınlarında yaşanan olay, 5 yaşındaki kız çocuğunun anaokulundaki öğretmeni tarafından fark edildi. Çocuğun oturmakta zorlandığını ve ciddi rahatsızlık yaşadığını gören öğretmen, durumu yetkililere bildirdi.

ÜVEY ANNE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde çocuğun vücudunda ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi. Polis, çocuğun üvey annesi olduğu belirtilen 35 yaşındaki Noor Nazar (Rubi) isimli kadını 8 Ocak’ta gözaltına aldı. Zanlının, çocuğu altını ıslattığı gerekçesiyle çocğun cinsel organını kestiği öne sürüldü.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Yerel mahkeme, şüphelinin soruşturma süresince 14 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Kadın hakkında Çocuk Adalet Yasası ile Hindistan Ceza Kanunu kapsamında dava açıldığı bildirildi.

ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Yetkililer, küçük kızın Çocuk Refah Komitesi (CWC) tarafından koruma altına alındığını açıkladı. Çocuğun hem tıbbi tedavisinin hem de psikolojik destek sürecinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda ek işlemler yapılabileceğini duyurdu.