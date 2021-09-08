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Üvey annesine miras davası açan Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi

08.09.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Burcu Güneş (46), Antalya'da babasının evini üzerine geçirdiği iddiasıyla hakkında tapu iptali davası açtığı üvey annesi Nuray Güneş'in (62) açıklamalarının ardından önce sosyal medya üzerinden yanıt verdi, ardından mahkemeye başvurup, konuyla ilgili yayın yasağı istedi. Güneş'in bu talebi mahkemece reddedildi.

Üvey annesine miras davası açan Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi

Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı. Güneş'in avukatının, Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Ali Güneş evini, Nuray Güneş'e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi. Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş'ten mal kaçırdı. Ali Güneş'in resmi nikahlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz. Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz" talebinde bulundu.

Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Nuray Güneş adına kayıtlı evin 8'de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek, karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti.

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'KIZIM BUNU SENDEN HİÇ BEKLEMİYORDUM'

Kepez'deki evde oğlu Eren Can'la (30) birlikte yaşayan Nuray Güneş DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kendisi benim canım kızım. Çok seviyorum. Çünkü bana 'Anne' diyen ilk kişidir. Aradan 28 sene geçmiş. 28 yıl sonra bana dava açıyor. Beni o kadar üzdü ki, Burcu o kadar sıkışık bir durumda mı? Benimle yüz yüze konuşsaydı ya bunları. Ben 2 bin TL emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Ben Burcu'yu da çok seviyorum. İnşallah davayı beraber güzel sonuçlandırırız. Ama ben bu davayı duyduğumda çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum. Kızım bunu senden hiç beklemiyordum" dedi.
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TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE YALAN

Şarkıcı Burcu Güneş, Nuray Güneş'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini, hakkında olumsuz ve gerçeğe aykırı algı yaratıldığını belirten Burcu Güneş, babasının ikinci eşinin açıklamalarının tamamen yalan ve gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Bugün ise Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Burcu Güneş, konuyla ilgili yayın yasağı talebinde bulundu. Duruşma günü beklenmeksizin dosyayı ele alıp inceleyen mahkeme, talebi reddetti.


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