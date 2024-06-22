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    4. Uyandığında cinsel organı yoktu! Hindistan'da zorla cinsel değiştirme ameliyatı: "Seni kadına dönüştürdüm, nikahı hazırladım"

    Uyandığında cinsel organı yoktu! Hindistan'da zorla cinsel değiştirme ameliyatı: "Seni kadına dönüştürdüm, nikahı hazırladım"

    22.06.2024 10:09
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    Hindistan'da yaşanan bir olay tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Uttar Pradesh eyaletindeki bir köyde yaşayan 20 yaşındaki genç adam, cinsiyet değiştirme operasyonuna zorlandığını iddia etti. Mücahid, isimli genç Omprakash'ın kendisine "Seni erkekten kadına dönüştürdüm ve artık benimle yaşamak zorundasın. Sana bir avukat ayarlayıp mahkeme nikahı hazırladım" dediğini iddia etti.

    Uyandığında cinsel organı yoktu! Hindistan'da zorla cinsel değiştirme ameliyatı: "Seni kadına dönüştürdüm, nikahı hazırladım"

    Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Mücahid adlı genç adam, hayatının şıkunu yaşadı. Kendisini acil bir tıbbi durumla karşı karşıya olduğuna inandıran bir adam tarafından cinsiyet değiştirme operasyonuna zorlandığını iddia eden Mücahid, yaşananların ardından gözlerini hastanede açtı.

    UZUN SÜREDİR TACİZ EDİLİYORMUŞ

    Mücahid, kendisini kandıran kişinin Omprakash adlı bir adam olduğunu ve bu adamın kendisini uzun süre boyunca tehdit ve taciz ettiğini söyledi!

    UYANDIĞINDA CİNSEL ORGANI YOKTU

    Mücahid, 3 Haziran'da Muzaffarnagar Tıp Fakültesi'nde bir operasyon geçirdi ve operasyon sonrasında cinsel organının olmadığını fark etti.

    Omprakash'ın, Mücahid'i toplum ve ailesi tarafından dışlanacağı için onunla yaşamak zorunda kalacağına ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

    Ayrıca, Mücahid'in babasını öldürme ve aile arazisine el koyma tehdidinde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

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    "SENİ ERKEKTEN KADINA DÖNÜŞTÜRDÜM, NİKAHI HAZIRLADIM"

    Mücahid, Omprakash'ın kendisine 'Seni erkekten kadına dönüştürdüm ve artık benimle yaşamak zorundasın. Sana bir avukat ayarlayıp mahkeme nikahı hazırladım. Şimdi babanı vuracağım ve senin payına düşen araziye benim adım verilecek ve sonra onu satıp Lucknow'a gideceğim' dediğini aktardı.

    Yaşanan olayın ardından yerel çiftçi sendikası, Omprakash ve olaya karışan doktorların hemen yasal ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalması için protesto düzenledi.

    Yerel polis, Omprakash'ı tutukladı ve olaya karışan doktorları araştırmaya başladı. Yaşanan travmatik olay sonucunda hayatı ciddi şekilde etkilenen Mücahid için tazminat da talep edilecek. NDTV'nini haberine göre, Mücahid'in ailesi de dava açmayı planlıyor. Polis ise iddiaları incelendiğini ve suçlu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını belirtti.

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