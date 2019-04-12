Uyandıktan sonra üzümlü su içerseniz vücudunuza ne olur?

Suyun içinde bekleyen kuru üzümler, düzenli olarak tüketildiğinde organlarınıza ve vücut sisteminize şifa oluyor.
Ayurveda (5000 yıllık doğal şifa sistemi) takipçileri, çok uzun zamandır karaciğer ve bağırsak temizliği için kuru üzüm suyu içiyorlar. Kuru üzümün detoksifiye (Zehirli etkisi giderilmiş yapılar için kullanılır) özelliği. Antioksidanlar karaciğerimizin düzgün çalışmasına ve tamamen detoksifikasyon fonksiyonunu yerine getirmesine yardımcı olurlar.
Lifler ise dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini artırır. Böylelikle kolon ve bağırsaklar temizlenmiş olur. İşte aç karnına kuru üzüm suyu içtiğinizde bağırsaklarınız daha hızlı çalışacaktır. Üzümleri suyu içtikten sonra yemeyi unutmayın!
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Uzmanlar, enerji barları yerine kuru üzüm yenmesini tavsiye ediyor. Yüksek oranda lif ve mikro besin içeren kuru üzüm, ilave şeker ve yapay aromalardan yoksundur. Doğal bir şeker kaynağı olan kuru üzümün suyunu sabah içtiğinizde gün boyu enerji ile dolacaksınız.
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Soaked raisins and prunes for morning dose of energy ..????????for me & my little one.. bonus boosts iron and prevents constipation in kids! I also alternate between almonds and figs.. #soakedraisins #soakedprunes #simpletips #constipation #iron #morning #baby #kids #toddler
Yapılan araştırmalar düzenli olarak kuru üzüm tüketenlerin kan basınç oranlarının dengelendiğini ortaya koydu. Aynı zamanda yüksek kolesterol seviyesini düşüren kuru üzüm, kardiyovasküler hastalık gelişme riskini de önemli ölçüde azaltır.
Kuru üzüm suyunu hazırlamak oldukça basittir. Bunun için akşamdan bir bardak ılık suyun içine 4,5 adet kuru üzüm atın ve sabah uyandığınızda ilk iş olarak bu suyu için. Üzümleri yemeyi ihmal etmeyin. Son derece sağlıklı bir içecek olan kuru üzüm suyunun ilaç yerine geçmediğini unutmayalım. Kalp, karaciğer, tansiyon gibi rahatsızlıklarınız varsa öncesinde doktora danışmanız gerekmektedir.
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