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Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 1. bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2020 02:30 | Son Güncelleme

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun'un başrollerde oynadığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Sultan Melikşah, Nizamülmülk'ten doğduğunda herkesten gizlenen oğlunu geri getirmesini istiyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı ve 1. bölümde yaşananlar.

TRT ekranlarında uzun süredir tanıtımları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle yayınlandı. Dizinin 1. bölümüne Malazgirt Savaşı sahnesi damga vurdu. Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.
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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu’yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.

Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır.

Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.

Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

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