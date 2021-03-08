Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? İşte hayat hikâyesi

Çok güçlü bir hükümdar olan Kılıçarslan, Haçlı Seferleri ile mücadele etmiş ve haçlı hareketini durdurmayı başarmıştır. Aynı zamanda Musul'u da ele geçiren ve Anadolu'da çok büyük başarılara imza atan büyük hükümdarın genç yaşta vefat etmesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin Fetret Dönemi'ne sürüklenmesine neden olmuştur.

KILIÇARSLAN KİMDİR?

1079 yılında doğduğu düşünülen Kılıçarslan'ın doğum tarihi ve doğum yeri kesin olarak bilinmemektedir. Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğludur. Oldukça büyük bir hükümdar olan Kılıçarslan, Bizans kaynaklarında "Klitziasthlas" olarak anılmakta, Latin kroniklerinde ise babası Süleyman Şah'ın (Soliman) ismiyle tanınmaktadır.

Babasının ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olan Melikşah tarafından kardeşi Kulan Arslan ile esir alınan Kılıç Arslan, İsfahan'a götürülmüş ve Melikşah'ın ölümüne kadar kardeşi ile bilrlikte İsfahan'da esir tutulmuştur. 1092 yılında Melikşah'ın ölümünden sonra serbest kalan kardeşler İznik'e gitmişlerdir.