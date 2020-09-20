Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekecek. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan ve etkileyici detaylara yer verilen dizinin yeni tanıtımı ise izleyenlerden büyük beğeni aldı. Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.
Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah
Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah
Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin
Sevda Erginci – Karakter: Tuna
Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk
Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali
İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş
Osman Sonant – Karakter: Andreas
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