Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekecek. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan ve etkileyici detaylara yer verilen dizinin yeni tanıtımı ise izleyenlerden büyük beğeni aldı. Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

