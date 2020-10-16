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'Uyanış: Büyük Selçuklu' setinde kılıç kazası! Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

16.10.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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'Uyanış: Büyük Selçuklu' setinde kılıç kazası! Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde 'Ahmet Sencer' karakterine hayat veren oyuncu Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesiyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde set kazası yaşandı.

TV 100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı.

Ekran Alıntısı

Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi.

Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.

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