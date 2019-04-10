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Uyarıyoruz: Fotoğrafların bazıları sizi çılgına çevirecek!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 10.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

İnternette ilginç fotoğraflara bakmaktan büyük zevk alıyorsanız bu meydan okuma sizin için! Bakalım internette dolaşan bu birbirinden sıra dışı fotoğrafa bakarken ne hissedeceksiniz...

Uyarıyoruz: Fotoğrafların bazıları sizi çılgına çevirecek!

İlginç fotoğraflara bakmaktan bıkmıyor, iç gıdıklayıcı karelerden korkmuyor ve her türlü fotoğrafa karşı cesurca bir tavır sergiliyorsanız hazır olun: Size bu fotoğraflarla meydan okuyoruz.

1

Tabii bu denli sıra dışı fotoğraflara bakarken karnınızın tok olduğuna dikkat edin. Çünkü bazı görseller aniden başınızı döndürebilir ya da elde bir titreme yaratabilir.

2

Ama sonuçta internet zaten bunun için var değil mi? Birbirinden farklı tipteki insanların yaptığı "farklı" hareketlerin belgelendiği tek havuz.

3

İşte Buzfeed'in internette bulup toparladığı; bazen anlam vermekte zorlanacağınız bazen de "bu ne ki" deyip daha da cesurca farenizi aşağı kaydıracağınız o ilginç fotoğraflar...

4

İnternette sık sık safari yapıyorsanız bu fotoğraf illa ki karşınıza çıkmıştır! Gerçek olup olmadığı tartışılan fotoğrafın sahibine tek bir sorumuz var: Ayak tabanın bu hale gelmeden önce neredeydin?

5

Umarız ki bu fotoğraftan sonra şeytan tırnağı konusunda iki kat dikkatli olursunuz...

6

Bu fotoğraf interneti ikiye bölmüştü. Sizce fazlasıyla gereksiz gibi görünen bu lastiği diz kapağına mı yoksa dirseğine mi bağladı.

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Piercing'de gelinen son nokta! Vücudunu komple deldiren kişi son çareyi dişini deldirmekte bulmuş.

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Alın size ağır bir Müslüm Baba hayranı...

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O kıl oraya nasıl girdi keşke bir de açıklasaydı...

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Fotoğrafa bakınca o acıyı hisseden kaç kişiyiz?

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Eğer bu tırnak modeli moda falan olursa erkeklerin vay haline!

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Çünkü tek takma tırnak asla yetmemiş! Fazla mal göz çıkarmaz kafasındaki bu kullanıcıyı ayakta alkışlıyoruz, ne diyelim ki başka...

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