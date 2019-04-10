Uyarıyoruz: Fotoğrafların bazıları sizi çılgına çevirecek!

İlginç fotoğraflara bakmaktan bıkmıyor, iç gıdıklayıcı karelerden korkmuyor ve her türlü fotoğrafa karşı cesurca bir tavır sergiliyorsanız hazır olun: Size bu fotoğraflarla meydan okuyoruz.

Tabii bu denli sıra dışı fotoğraflara bakarken karnınızın tok olduğuna dikkat edin. Çünkü bazı görseller aniden başınızı döndürebilir ya da elde bir titreme yaratabilir.

Ama sonuçta internet zaten bunun için var değil mi? Birbirinden farklı tipteki insanların yaptığı "farklı" hareketlerin belgelendiği tek havuz.

İşte Buzfeed'in internette bulup toparladığı; bazen anlam vermekte zorlanacağınız bazen de "bu ne ki" deyip daha da cesurca farenizi aşağı kaydıracağınız o ilginç fotoğraflar...

İnternette sık sık safari yapıyorsanız bu fotoğraf illa ki karşınıza çıkmıştır! Gerçek olup olmadığı tartışılan fotoğrafın sahibine tek bir sorumuz var: Ayak tabanın bu hale gelmeden önce neredeydin?

Umarız ki bu fotoğraftan sonra şeytan tırnağı konusunda iki kat dikkatli olursunuz...

Bu fotoğraf interneti ikiye bölmüştü. Sizce fazlasıyla gereksiz gibi görünen bu lastiği diz kapağına mı yoksa dirseğine mi bağladı.