Uygun aday bulamayıp kendisiyle evlenmişti, o evliliği de yürütemedi. Genç kadın kendisinden ayrılma kararı aldı

Geçtiğimiz Londra'da yıl kendisiyle evlenen Suellen Carey, bir yılın ardından evliliğini bitirme kararı aldı. isimli sosyal medya fenomeni, geçen sene Eylül ayında düzenlediği törenle resmen kendi ile evlenmişti. Carey, ilişkisini sürdürebilmek için 10 seans çift terapisine katıldı ancak sonunda boşanmanın tek seçenek olduğuna karar kıldı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu sosyal medyasından paylaştıktan kısa süre sonra fenomene dönüşen Suellen Carey, erkeklerin kendisini bir 'fetiş' olarak gördüğünden dert yakınarak gerçek aşkı aradığını söylemişti.

EVLİLİĞİN GETİRDİĞİ ZORLUKLARA DAYANAMADI

Carey, kendisiyle evli olmanın getirdiği mükemmeliyet baskısıyla yüzleştiğini söyledi. Süreç boyunca kendini keşfettiğini ve kişisel gelişimi açısından önemli bir yol katettiğini aktardı. Caret, 1 senelik evliliğinin ardından 'kendisine bağlılık konusu da karşılaştığı zorluklardan' bahsetti.

Kendi üzerinde 'mükemmeliyet baskısı' kurduğunu ve bununla başa çıkmanın zorluklarından bahseden Carey, 'kendisiyle evli olsa bile kusurlarını kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu' anladığını söyledi. Solo evliliği sırasında kendini iyileştirme ve keşfetme sürecinde olduğunu, 'kişisel gelişimin insanı farklı yönlere götürülebileceğini' söyledi.

10 SEANSLIK ÇİFT TERAPİSİ ALDI

Aslen Brezilya asıllı olan 36 yaşındaki Carey, solo evliliğini devam ettirebilmek için kendisiyle çift terapisi bile gördüğünü ancak ilişkisinde en sonunda yalnız hissettiği zamanlar olduğunu itiraf etti.

Tek başına evliliğindeki sorunlarını çözmek için bir terapistle 10 seans geçirdikten sonra, boşanmanın tek seçeneği olduğuna karar veren Carey, 'solo evliliğinden pişman olmadığını' dile getirdi.

Kendiyle boşandıktan sonra 'kalbini yeni olasılıklara açmanın zamanının geldiğini' söyleyen Carey, 'bir eş bulabilirse tekrardan evlenebileceğini' söyledi.