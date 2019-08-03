Uygun fiyata güncel Android telefon

Redmi 7A, 5.45 inç, HD+ IPS ekrana sahip ve iyi bir görüntü kalitesi var. Tabii yoğun güneş altında kullanıldığında görüntü belirginliği azalıyor. Düşük ışıkta, okuma yapmak istediğinizde ise göz konforu modunu aktifleştirebiliyorsunuz

Snapdragon 439 çipset, 2GB RAM ve 16GB dahili depolaması bulunan ürün, özellikle arama yapma, internet ve sosyal medyada gezinme gibi gündelik ihtiyaçlarınıza yönelik hazırlanmış. Gelişmiş oyunları çalıştırma ve gelişmiş fotoğrafçılık deneyimleri gibi beklentileriniz olmamalı. Android 9 işletim sistemine sahip olan cihaz, kolay bir arayüze sahip.

Redmi 7A’nın arkasında 12, ön tarafında da 5MP kamera var. İkisi de yapay zeka destekli ve iyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar verebiliyor. Arka kamerada hızlı video çekim seçeneği de bulunuyor.

Cihazın pil kapasitesi ise 4000mAh ve tek şarj ile iki günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.

Redmi 7A’nın 16GB’lık versiyonu ülkemizde 849 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

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