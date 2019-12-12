Uykusuzluğun nedeni huzursuz bacak sendromu olabilir

Nöroloji uzmanı Dr. Biman Chabou hastalığın bacaklarda kaşıntı, ürperme, ağrı, yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla kendini belli ettiğini, bu belirtilerle gelen hastalara detaylı bir muayene yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Ailelerin hareketli gibi görülen çocuklarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Huzursuz bacak sendromunun, kadınlarda ve erkeklerde görülen yaygın bir sinir sistemi hastalığı olduğunu belirten Emsey Hospital Nöroloji uzmanı Dr. Biman Chabou hastalığa yakalanan kişilerin genellikle gece saatlerinde artış gösteren bacaklarında ağrı ve rahatsızlık hissi hissettiğini ve huzursuzluk hissiyatından kaynaklı, sürekli olarak bacağını hareket ettirme ihtiyacı duyan hasta istemsiz olarak seğirmeler yaşadığını söyledi. Dr. Chabou sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanın bu yakınmalarının oturma ve yatma gibi durumlarda ortaya çıkması hayat kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Gebelik dönemi ve bazı ikincil nedenlere bağlı olarak gelişen semptomlar dışında hastalığın kendiliğinden geçmesi nadir görülür. Hatta gebelik öncesi var olan yakınmalar artabilir, son aylarda şiddetlenebilir. Hastalar bazen yakınmaların geçtiğini hatta kaybolduğunu söylese de bulgular tekrar ortaya çıkabilmektedir. Kandaki demirin eksilmesi, stres, aşırı egzersiz, alkol ve sigara kullanımı ve kafein hastalığın tetiklenmesinde ve şiddetlenmesinde bilinen en belirgin nedenler arasındadır."