Uykuya dalamayanlara ilaç gibi geliyor: 2 dakikada uyutan askeri yöntem

ABD Donanması için geliştirilen bu uyku tekniği, özellikle yoğun stres altında görev yapan pilotların daha hızlı uykuya geçebilmesi amacıyla ortaya çıktı. "Askeri uyku yöntemi", ilk kez Amerikalı atletizm antrenörü Lloyd "Bud" Winter'ın 1981 yılında yayımlanan "Relax and Win" (Rahatla ve Kazan) adlı kitabında yer aldı.

Winter, İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD Donanması'nın uçuş eğitim programlarında görev alan pilotların her koşulda dinlenebilmesi için bu tekniği geliştirdi. Amaç, pilotların günün hangi saati olursa olsun kısa sürede uykuya dalmalarını sağlamaktı.

ASKERİ UYKU YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Bu yöntem, vücudu adım adım gevşetmeye dayanıyor. Uygulama sırasında şu adımlar takip ediliyor:

1. Yavaş ve derin nefes alın

Öncelikle nefesinizi yavaşlatın ve derin nefes almaya başlayın. Ardından yüz kaslarınızı gevşetin. Alın, çene ve göz çevresindeki gerginliği bırakın.

2. Omuzlarınızı serbest bırakın

Omuzlarınızı aşağı doğru düşürün ve göğsünüzü rahat bırakın. Derin nefes alıp vermeye devam edin.

3. Kollarınızı gevşetin

Önce bir kolunuzu tamamen serbest bırakın. Pazıdan başlayıp ön kola ve ellere kadar ilerleyin. Daha sonra aynı işlemi diğer kol için uygulayın.

4. Bacaklarınızdaki gerginliği azaltın

Kalçalarınızı, baldırlarınızı, ayak bileklerinizi ve ayaklarınızı sırayla gevşetin. Aynı işlemi diğer bacağınız için de tekrarlayın.

5. Zihninizi sakinleştirin

Son aşamada zihninizi boşaltmaya çalışın. Kendinizi huzurlu bir ortamın içinde hayal edin. Sakin bir göl, güneşli bir bahar günü ya da rahatlatıcı bir doğa manzarası buna örnek olabilir.

Eğer aklınıza başka düşünceler geliyorsa, içinizden "Sakın düşünme" ifadesini tekrar ederek yaklaşık 10 saniye boyunca zihninizi boşaltmaya çalışın.

6 HAFTA BOYUNCA UYGULANMASI ÖNERİLİYOR

Bu tekniğin, düzenli olarak altı hafta boyunca uygulanması halinde pilotların günün herhangi bir saatinde ve farklı koşullar altında yaklaşık iki dakika içinde uykuya dalabildiği öne sürülüyor. Ancak uzmanlar bu konuda temkinli olunması gerektiğini söylüyor.

BBC Dünya Servisi'ne konuşan psikiyatri ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Hugh Selsick'e göre, kronik uykusuzluk yaşayan kişiler bu yöntemde aynı başarıyı yakalayamayabilir. Uzman isim, özellikle "İki dakika içinde mutlaka uyumalıyım" düşüncesinin kişide baskı oluşturabileceğini ve bunun tam tersine stresi artırabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle yöntemi uygularken süreye odaklanmak yerine bedenin yavaş yavaş gevşemesine izin vermek daha sağlıklı bir yaklaşım olarak görülüyor. Uzmanlara göre amaç, kendinizi uyumaya zorlamak değil; zihni ve bedeni sakinleştirerek uykuya doğal bir geçiş sağlamaya çalışmak olmalı.