Uyuşturucu bağımlısı evsiz adamın görünümündeki inanılmaz değişim

Amerika’da bir MMA dövüşçüsü olan Prophet Muscle tarafından çekilen görüntülerde, sokakta yaşayan bir uyuşturucu bağımlısının inanılmaz değişimi gözler önüne seriliyor. Saçı sakalı birbirine karışmış adamın tıraş edildiği görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenildi. Yere düşen saç öbeklerinin altından oldukça yakışıklı bir erkek yüzünün ortaya çıkması herkesi çok şaşırttı.

1 DAKİKADA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sokakta yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen genç adamın, tıraştan sonra ortaya çıkan yakışıklılığı etrafındakileri çok şaşırttı.

Yakışıklılığı ile takdir toplayan adamın etrafındakiler, uyuşturucuyu bırakması konusunda genç adamı uyardı. Etraftakilerden biri “Hayatına çekidüzen vermek için çok geç değil, kaç yaşındasın” diyerek evsiz adamla düşüncelerini paylaştı. Evsiz adam ise, 30 yaşında olduğunu söyleyince onunla konuşan kişi 34 yaşında hayatını nasıl değiştirdiğini anlatarak, yeni arkadaşı kendini hazır hissettiğinde ona uyuşturucu bağımlılığını yenme konusunda yardım etme sözü verdi.

Prophet Muscle’ın videosu “1 Dakikada Evsizlikten Modelliğe” notu ile TikTok’ta yayınlandığından beri 17 milyon izlenme aldı.



