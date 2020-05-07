Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Uyuşturucu bağımlısı evsiz adamın görünümündeki inanılmaz değişim

Uyuşturucu bağımlısı evsiz adamın görünümündeki inanılmaz değişim

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

30 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf eden evsiz adamın dağınık ve kirli saçları gidince, ortaya çıkan yakışıklılığı herkesi çok şaşırttı.

Amerika’da bir MMA dövüşçüsü olan Prophet Muscle tarafından çekilen görüntülerde, sokakta yaşayan bir uyuşturucu bağımlısının inanılmaz değişimi gözler önüne seriliyor. Saçı sakalı birbirine karışmış adamın tıraş edildiği görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenildi. Yere düşen saç öbeklerinin altından oldukça yakışıklı bir erkek yüzünün ortaya çıkması herkesi çok şaşırttı.

1 DAKİKADA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sokakta yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen genç adamın, tıraştan sonra ortaya çıkan yakışıklılığı etrafındakileri çok şaşırttı.

Yakışıklılığı ile takdir toplayan adamın etrafındakiler, uyuşturucuyu bırakması konusunda genç adamı uyardı. Etraftakilerden biri “Hayatına çekidüzen vermek için çok geç değil, kaç yaşındasın” diyerek evsiz adamla düşüncelerini paylaştı. Evsiz adam ise, 30 yaşında olduğunu söyleyince onunla konuşan kişi 34 yaşında hayatını nasıl değiştirdiğini anlatarak, yeni arkadaşı kendini hazır hissettiğinde ona uyuşturucu bağımlılığını yenme konusunda yardım etme sözü verdi.

Prophet Muscle’ın videosu “1 Dakikada Evsizlikten Modelliğe” notu ile TikTok’ta yayınlandığından beri 17 milyon izlenme aldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Son paylaşımı şoke etti: Dövmesiz halini gören gözlerine inanamadı! Son paylaşımı şoke etti: Dövmesiz halini gören gözlerine inanamadı!
Rulo pasta tarifi! Nostaljik anlar yaşayacak çocukluğunuza döneceksinizRulo pasta tarifi! Nostaljik anlar yaşayacak çocukluğunuza döneceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

100 yaşındaki dede mağdurlar için harekete geçti

100 yaşındaki dede mağdurlar için harekete geçti

TikTok’ta başlayan yeni akıma inanamayacaksınız

TikTok’ta başlayan yeni akıma inanamayacaksınız

Aç çocuklarını uyutmak için çaresizlikten taş kaynattı!

Aç çocuklarını uyutmak için çaresizlikten taş kaynattı!

Gizemli köydeki dağın zirvesinde gemi kalıntıları var!

Gizemli köydeki dağın zirvesinde gemi kalıntıları var!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsadan 1.6 milyon dolar kazanan CEO, parayı çalışanlarına dağıttı

CEO öyle bir sürpriz yaptı ki, çalışanlar duyduklarına inanamadı

Dövmelerine 20 bin sterlin harcayan Amber Luke dövmesiz halini paylaştı

Son paylaşımı şoke etti: Dövmesiz halini gören gözlerine inanamadı!

Kayıp dünyadaki kabileye katılmak için hayatını geride bıraktı

Hayatını geride bırakıp, kabilede yaşamaya başlayan Norveçli mühendis

Evden canlı yayına bağlanan muhabirin kocası duşta çıplak görüntülendi

Milyonlar izledi! Eşi canlı yayındayken kocası duş alıyordu

Virüs yüzünden 24 saat yaşar denilen down sendromlu adam, hastalığı yendikten sonra annesine kavuştu

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

Doktorlar koronavirüs ile savaşabileceğini iddia ettikçe kedi ve köpek eti satışları artıyor

Gizli kamera görüntüleri vahşi pazarlara olan ilgiyi gün yüzüne çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.