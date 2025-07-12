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Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu itirafçı olacak! Suçunu hafifletmek için servet ödeyecek...

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez, yargılandığı federal mahkemede itirafçı olmayı kabul etti. Ayrıca, 80 milyon dolar tazminat ödemeyi de kabul etti.

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu itirafçı olacak! Suçunu hafifletmek için servet ödeyecek...

Meksika'da Sinaloa Karteli'nin "El Chapo" lakaplı lideri Joaquin Guzman Loera'nın oğlu Ovidio Guzman Lopez, ABD'nin Chicago kentinde federal mahkemeye itirafçı olma sözü verdi.

Uyuşturucu baronu El Chapo nun oğlu itirafçı olacak! Suçunu hafifletmek için servet ödeyecek... 1

CEZASINI HAFİFLETMEK İÇİN İTİRAFÇI OLDU

Bir suç örgütünün parçası olmak ve uyuşturucu dağıtımı amacıyla komplo kurmak dahil dört ayrı suçtan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Lopez, cezasını hafifletmek şartıyla suçunu kabul edecek.

Uyuşturucu baronu El Chapo nun oğlu itirafçı olacak! Suçunu hafifletmek için servet ödeyecek... 2

80 milyon dolar tazminat ödemeyi de kabul eden Ovidio Guzman Lopez Lopez, 2008-2021 yılları arasında fentanil, eroin, kokain ve metamfetaminin üretimine ve ABD'ye götürülmesine liderlik etti.

Uyuşturucu baronu El Chapo nun oğlu itirafçı olacak! Suçunu hafifletmek için servet ödeyecek... 3

Lopez; Kolombiya, Ekvador, Venezuela ve Panama gibi Güney ve Orta Amerika ülkelerinden Meksika'ya kargo uçakları, özel jetler, denizaltılar, konteyner gemileri, otobüs, tren ve arabalar aracılığıyla uyuşturucu ve kimyasal maddeyi sokmakta etkili rol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
El Chapo
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