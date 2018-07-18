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Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Zerdeçalla yapılan altın süt yoga yapanlar tarafından sıkça tüketilen ve sağlığa oldukça faydası olduğu bilinen bir Hint tarifidir. Aşağıda orijinal Hint tarifini veriyor olacağız ve sağlığımıza faydalarından kısaca bahsedeceğiz.

Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Altın sütün ana maddesi zerdeçaldır. Zerdeçal, arındırıcı gücü nedeniyle ayurveda öğretisinde önemli bir rol oynar. Yaşam (ayur) ve bilgi (veda), yani yaşam bilgisi anlamına gelen ayurveda Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan bir öğretidir. İnsanı beden ve zihinle bir bütün olarak görür ve insan bedeninin tüm unsurlarını bir arada uyumlu ve dengede tutmaya çalışır. Ayurvedanın amaçları; hayatı uzatmak, mükemmel sağlığı yaratmak ve hastalıkları, bozuklukları, vücuttan uzaklaştırır.

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Zerdeçalın faydaları ise sayılamayacak kadar çok. Vücuda sağladığı fayda nedeniyle özellikle Hint ve Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır en sık kullanılan baharatlardan biridir. Zerdeçalın en dikkat çeken özelliklerinden biri antienflumatuar ve antioksidan etkisi sayesinde iltihabı azaltması ve iyileştirmeyi hızlandırıyor olmasıdır. Aynı zamanda serbest radikallere karşı vücudumuzu koruduğu için bağışıklık sistemimizi korur.

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Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde zayıflamaya da yardımcı olduğu bilinmektedir.

Doğal bir karaciğer detoksudur, şişkinliği azaltır ve ödem attırıcıdır. Ayrıca eklemlerde biriken kireci azaltır ve daha esnek eklemlere sahip olmamızı sağlar.

Golden Milk için zerdeçalla macun kıvamında bir karışım hazırlanır ve daha sonra sütle karıştırılarak istenildiği zaman tüketilebilir.

Macun için tarif:

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1/4 bardak zerdeçal (en iyi organik kalitede)

3/4 bardak saf durgun su

Bir tencereye su koyun, zerdeçalı ekleyin ve düşük ısıda yaklaşık 11 dakika pişirin ve bir macun oluşana kadar düzenli olarak karıştırın. Soğumaya bırakın ve daha sonra cam bir kavanoza alın. Bu macunu buzdolabında yaklaşık 3 hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.

Golden Milk hazırlanışı:

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Tencereye bir bardak süt ve hazırlamış olduğunuz macundan bir çay kaşığı eklenir. İsteğe bağlı olarak içerisine Hindistan cevizi yağı, bal ve karabiber eklenir.

Taze çekilmiş karabiber zerdeçalın etkisini arttıracaktır.

Akşamları bir bardak altın süt tüketebilirsiniz. Detoks tedavisi için, yaklaşık üç ay boyunca düzenli olarak kullanılmalıdır.

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