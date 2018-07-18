Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Altın sütün ana maddesi zerdeçaldır. Zerdeçal, arındırıcı gücü nedeniyle ayurveda öğretisinde önemli bir rol oynar. Yaşam (ayur) ve bilgi (veda), yani yaşam bilgisi anlamına gelen ayurveda Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan bir öğretidir. İnsanı beden ve zihinle bir bütün olarak görür ve insan bedeninin tüm unsurlarını bir arada uyumlu ve dengede tutmaya çalışır. Ayurvedanın amaçları; hayatı uzatmak, mükemmel sağlığı yaratmak ve hastalıkları, bozuklukları, vücuttan uzaklaştırır.

Zerdeçalın faydaları ise sayılamayacak kadar çok. Vücuda sağladığı fayda nedeniyle özellikle Hint ve Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır en sık kullanılan baharatlardan biridir. Zerdeçalın en dikkat çeken özelliklerinden biri antienflumatuar ve antioksidan etkisi sayesinde iltihabı azaltması ve iyileştirmeyi hızlandırıyor olmasıdır. Aynı zamanda serbest radikallere karşı vücudumuzu koruduğu için bağışıklık sistemimizi korur.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde zayıflamaya da yardımcı olduğu bilinmektedir.