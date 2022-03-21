Uzak doğunun popüler yemeği: Sushi! Sushi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sushiyi hazırlarken bambu hazırı ile işi halledebilir ve somonu salatalık ile norinin içerisine sarabilirsiniz. Ardından dilimleyip soya sosu ile servis edebilirsiniz. Acıyı sevenler için wasabi ile birlikte hazırlamak avantaj olacaktır.

SUSHİ MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı pirinç

Yarım yemek kaşığı tuz

Salamura somon füme

1/4 (çeyrek) adet avokado

Soya sosu

Wasabi

1 adet ufak havuç

1 adet badem salatalık

3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)

50 ml pirinç sirkesi (mirin)

1 su bardağı su

Yarım yemek kaşığı şeker

SUSHİ NASIL YAPILIR?

Pirinci su ile yarım saat ıslatın. Ardından nişastası gidene dek yıkayın ve 1 bardak sıcak su ile yarım dakika en küçük ocakta tam açık ateşte, ardından suyun hepsini çekene dek kısık ateşte pişirin. Pirinç piştiğinde karıştırın ve üzerine peçete kapatıp 15 dakika dinlendirin. Ardından cam kaba alın ve karıştırıp soğumasını bekleyin.

Küçük cezvede 50 ml pirinç sirkesi, şeker ve tuzu eriyene kadar ısıtın. Hemen pirinçlere ekleyin ve 1,2 dakika sürekli karıştırın. Ara ara karıştırın, soğumaya bırakın. Salatalık, havuç, avokadoyu kurdan gibi ince ince (jülyen) doğrayın. Bir kaseye su koyun ve bekletin. Nori yaprağının parlak kısmı bize bakacak şekilde hasır bir servisin üzerine açın. Pirinç soğuduğunda 3 parçaya ayırın. Her nori yaprağına pirincin 3'te 1'ini kaşıkla ekleyin. Parmak uçlarınızı su ile ıslatın ve pirinç yaprağının her yerine eşit olarak yayın. Yaprağın bir tarafına avokado, havuç ve salatalıklar ekleyin. Üzerine salamura somon ekleyin, yavaş yavaş, hasır servis ile iyice sıkılarak rulo haline getirin. Bıçağı suya daldırın ve rulonun iki ucundaki sarkan parçaları kesin. Soya sosu veya wasabi ile servis edin. Afiyet olsun...

