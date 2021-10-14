Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor? FOX TV dizisinden üzen karar!

Neden final yaptığına dair bir bilgi paylaşılmayan Uzak Şehrin Masalı dizisinin reytinglerde istenilen seviyelere ulaşamadığı iddia ediliyor. Kocası Affan’ın başka kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek 2 çocuğunu da alarak evden ayrılan Umay’ın yaşadığı zorlukları işleyen Uzak Şehrin Masalı’nın final bölümünün fragmanı da paylaşıldı.

UZAK ŞEHRİN MASALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ekranlara henüz yeni başlayan FOX TV dizisi Uzak Şehrin Masalı 14 Ekim 2021 Perşembe günü 5. bölümünün ardından ekran macerasını sonlandırdı. Uzak Şehrin Masalı dizisinin neden final yaptığı resmî olarak açıklanmasa da reyting canavarına yenildiği konuşuluyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI’NIN FİNAL BÖLÜMÜNÜNDE YAŞANANLAR

Umay, Kürşat'ın karanlık geçmişini Tuncel'den öğreniyor. Kürşat, Tuncel'in Umay'la konuştuğunu öğrenince aklını kaçıracak gibi olur ve hesap sormaya gider. Fakat Tuncel'in nefesleri sayılıdır. Diğer yandan da boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan'dan boşanabilecek midir?

Aliye de geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışıyor. Tüm bunlar yaşanırken Kürşat, Murat'ı düştüğü durumdan kurtarmak için uğraşır. Sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken Kürşat ve Umay mutluluğu bulabilecek mi? Tüm şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek mi? Uzak Şehrin Masalı mutsuz mu yoksa mutlu mu bitecekt?

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN KONUSU

Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan’ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabul etmeyerek, konaktan iki çocuğuyla beraber ayrılır ve ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına gider. Bu esnada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay’ın evine gizlenir. Yolları kesişen Sonay, Umay ve Kürşat, Kürşat’ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay’ın kayıp kocası olduğunu söylerler. Bu sırada hem Sonay, hem de Umay, Kürşat’a âşık olur.

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kürşat (Barış Kılıç)

Umay (Aslıhan Güner)

Affan (Timur Acar)

Sonay (Begüm Birgören)



