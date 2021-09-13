Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı! Zalimin zulmünden kaçan bir kadının öyküsü

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehrin Masalı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri Kars ve İstanbul'da gerçekleşen dizinin başrollerini; Aslıhan Güner, Begüm Birgören ve Timur Acar gibi isimler paylaşıyor. Sürükleyici bir hikaye vaat eden dizinin fragmanı, şimdiden izleyicide büyük merak uyandırdı.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Yıllarca kocası Affan'ın işkencelerini evlatları için görmezden gelen bir kadın olan Umay, Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem sonrası çocuklarını alıp evden ayrılır. Doğduğu köye yerleşen Umay, ablası Sonay'a sığınır. Kardeşiyle daha güvenli bir geleceğin hayalini kuran Umay'ın karşısına Kürşat Eroğlu çıkıverir. Eroğlu, Umay'ın zalim kocası Affan'a karşı durarak, Umay'ı himayesi altına alır..

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner

Barış Kılıç

Timur Acar

Begüm Birgören

Zeynep Eronat



