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Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı! Zalimin zulmünden kaçan bir kadının öyküsü

13.09.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin hikayesi, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı! Zalimin zulmünden kaçan bir kadının öyküsü

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehrin Masalı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri Kars ve İstanbul'da gerçekleşen dizinin başrollerini; Aslıhan Güner, Begüm Birgören ve Timur Acar gibi isimler paylaşıyor. Sürükleyici bir hikaye vaat eden dizinin fragmanı, şimdiden izleyicide büyük merak uyandırdı.

Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı! Yeni bir hikaye başlıyor

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Yıllarca kocası Affan'ın işkencelerini evlatları için görmezden gelen bir kadın olan Umay, Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem sonrası çocuklarını alıp evden ayrılır. Doğduğu köye yerleşen Umay, ablası Sonay'a sığınır. Kardeşiyle daha güvenli bir geleceğin hayalini kuran Umay'ın karşısına Kürşat Eroğlu çıkıverir. Eroğlu, Umay'ın zalim kocası Affan'a karşı durarak, Umay'ı himayesi altına alır..

Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı! Yeni bir hikaye başlıyor

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner
Barış Kılıç
Timur Acar
Begüm Birgören
Zeynep Eronat

Uzak Şehrin Masalı'nın 2. yeni bölüm fragmanı! Yeni bir hikaye başlıyor


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FOX Aslıhan Güner Begüm Birgören Timur Acar Uzak Şehrin Masalı dizisi
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