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Uzak zıt anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzak sözcüğü bir mesafe bildiren kelimelerden birisidir. Sıfat olarak kullanılan uzak kelimesi genellikle iki ya da daha fazla yerin ya da şeyin arasındaki aralarındaki gidilmesi çok uzun süren mesafesini belirtir. Bunun yanı sıra uzak kelimesi zaman anlamında da kullanılabilen bir sözcüktür. Genellikle ötede yer alan ve gidilmesi için çaba sarf edilmesi gereken yer manasına gelen uzak sözcüğünün zıt anlamlısı bulunur. peki, uzak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Uzak zıt anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uzak kelimesi Eski Türkçe kelimeler arasında yer alır. Bu bağlamda dilimizde uzun yıllardan beri kullanılan uzak kelimesi temel olarak "gidilmesi uzun süren yer" anlamını taşır. Uzak kelimesi yakın olmayan yer anlamını ifade eder. Uzak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan
  • Arada çok zaman bulunan
  • Eli, gücü veya hükmü yetişmez
  • İhtimali az olan
  • Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
  • Yakın olmayan yer
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Uzak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bazı kurallar bulunur. Bu kurallardan biri de zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile tam karşıt anlama gelen ve yazılışları ve okunuşları da birbirlerinden farklı olan kelimelerdir. Dilimizde her kelimenin zıt anlamlısı bulunmaz fakat zıt anlamlısı olan kelimelerden biri uzak kelimesidir. Uzak kelimesinin zıt anlamı cümle içinde uzak ile tam tersi anlamda kullanılır. Uzağın zıt anlamlısı:

  • Yakın

Uzak zıt anlamlısı olan kelime ise cümle içinde tam tersi anlamlara gelir ve uzağın zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Cümle içinde bu anlamlarda kullanılan uzak kelimesi sıfat olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. Uzağın zıt anlamlısı da tam karşıt anlamına gelir ve cümle içinde yine sıfat olarak kullanılır.

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Uzağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uzak kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime yakın kelimesidir. Yakın sözcüğü cümle içinde az bir ara ile ayrılan, küçük ve önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan aralarında sık ilgi bulunan anlamlarına gelir. Yine yakın sözcüğü benzeyen, yaklaşan, andıran ve olması zaman bakımından yaklaşmış olan anlamlarında da kullanılır. Uzak kelimesinin zıt anlamlısı cümleler ile örneklendirilebilir. Uzak zıt anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Yakınlarda garip bir kalabalık vardı.
  • Yakın bir zamanda beni arayabilirsen çok güzel olur.
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