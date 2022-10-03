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Havaalanındaki kıyafet seçimi gündem yarattı! Çıplak zannedildi ama gerçek bambaşka çıktı

03.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta “Scottandsals” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kız kardeşiyle birlikte uçak yolculuğu yapmak için havaalanına geldi. Kardeşi Sal ile birlikte valizlerini teslim ettikleri sırada diğer yolcuların ona tuhaf bir şekilde baktığını fark eden Scott o anları sosyal medyadan paylaştı. Kardeşinin ten rengi taytı nedeniyle Sal’ı çıplak zannettiklerini söyleyen Scott’un paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başardı.

Havaalanındaki kıyafet seçimi gündem yarattı! Çıplak zannedildi ama gerçek bambaşka çıktı

Seyahat tutkunu Scoot ve kız kardeşi Sal mecaralarını sosyal medyadan paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. Yunanistan’dan İspanya’ya gitmek için uçağa binmeye hazırlanan ikili havaalanında ilginç anlar yaşadı. Scott, kız arkadaşı ten rengi taytı giydiğinde insanların onun pantolonunun olmadığını düşünmesinin kendisini utandırdığını belirtti. Scoot gönderisine, “Kız kardeşimin taytı başımıza dert oldu. Herkes onun çıplak olduğunu düşündü” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Scott havaalanında yaşadıkları durumun kendileri için komik olduğunu ifade ederken ten rengi taytın çıplaklık algısı yaratıp yaratmadığını merak ederek sosyal medya kullanıcılarına sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı “Sormalıyım…neden bunları satın aldı?” derken başka biri de “annem onun pantolon giymediğini düşündü” dedi.

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