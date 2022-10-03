Havaalanındaki kıyafet seçimi gündem yarattı! Çıplak zannedildi ama gerçek bambaşka çıktı

Seyahat tutkunu Scoot ve kız kardeşi Sal mecaralarını sosyal medyadan paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. Yunanistan’dan İspanya’ya gitmek için uçağa binmeye hazırlanan ikili havaalanında ilginç anlar yaşadı. Scott, kız arkadaşı ten rengi taytı giydiğinde insanların onun pantolonunun olmadığını düşünmesinin kendisini utandırdığını belirtti. Scoot gönderisine, “Kız kardeşimin taytı başımıza dert oldu. Herkes onun çıplak olduğunu düşündü” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Scott havaalanında yaşadıkları durumun kendileri için komik olduğunu ifade ederken ten rengi taytın çıplaklık algısı yaratıp yaratmadığını merak ederek sosyal medya kullanıcılarına sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı “Sormalıyım…neden bunları satın aldı?” derken başka biri de “annem onun pantolon giymediğini düşündü” dedi.



