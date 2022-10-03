Katı dini kurallarla büyüdüğünü söyledi! “Şimdi günde 100 penise puan veriyorum”

OnlyFans’ta müstehcen içerikler satan yetişkin bir yıldız hayranlarından gelen istekleri anlattığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pandemi sırasında karantina uygulamaları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Acpent, yetişkinlere yönelik abonelik sitesinden para kazanmayı denemek için kilitlenmeyi bir şans olarak kullanmaya karar verdi. OnlyStans podcast'inde Acpent, ev sahibi Glenny Balls'a konuştu ve hayranlarından gelen birbirinden ilginç istekleri anlattı.

“BENİM İÇİN YENİ BİR KAPI AÇTI”

Sosyal medyada içerik üretmeden önce gerçekten dini temellere bağlı bir hayat yaşadığını ifade eden Acpent, “Şu ana kadar hiç çıplak fotoğraflarımı çekmemiştim. Yeni işim benim için yeni bir kapı açtı” dedi. Teksas doğumlu model, OnlyFans abonelerinden aldığı en yaygın isteklerden birinin cinsel organlarının fotoğraflarını derecelendirmek olduğunu açıkladı.

Günde 100 cinsel organı incelediğini ifade eden Acpent, “Penislerimi puanlandırmamı istiyorlar. Gerçekten objektif davranarak bir puanlama yapıyorum. Yorumlarından gerçekten memnunlar. Günde 100 cinsel organ fotoğrafını inceliyorum” diye konuştu.



