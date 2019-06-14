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Uzay İstasyonu'na gidiş dönüş biletinin fiyatını duyunca ağzınız açık kalacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak olan turistik uçuşlar için gidiş dönüş bilet fiyatı belli oldu.

Uzay İstasyonu'na gidiş dönüş biletinin fiyatını duyunca ağzınız açık kalacak!

Uzay'a gitmek neredeyse çoğu insanın hayali. ABD'li uzay şirketi Bigelow Aerospace ise bu hayali gerçekleştirmek için önemli bir adım attı.

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Geçtiğimiz haftalarda NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun turizme açıldığını duyurmuştu.

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Uzay'a yapılacak turistik yolculukların ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, yolculuk ile alakalı ilk detaylar ortaya çıktı.

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Nevada merkezli Bigelow Aerospace, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik yolculuk düzenleyeceğini açıkladı.

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Dün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Bigelow Aerospace başkanı Robert Bigelow, yolculuğun fiyatının kişi başı 52 milyon dolar olduğunu belirtti.

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Uzay seferleri için, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX ile anlaşma sağlanmış durumda.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na dört farklı uçuş için Crew Dragon kapsülü kullanılacak.

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Seferlerin ne zaman başlayacağıyle ilgili konuşan Bigelow, "SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün NASA'dan gerekli sertifikaları alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra
turizm programımız da start verecek." dedi.

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NASA'nın yaptığı açıklamaya göre bir uzay turisti uzayda maksimum 30 gün kalabilecek. Ticari uzay yolculukları yılda en fazla iki kez yapılabilecek. Uzaya yapılacak turistik yolculukların 2020'de başlaması bekleniyor.

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