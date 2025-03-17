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  4. Uzayda 9 aydır mahsur kalan ABD'li astronotlar dünyaya dönüyor

Uzayda 9 aydır mahsur kalan ABD'li astronotlar dünyaya dönüyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 16:48
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NASA, Butch Wilmore ve Suni Williams’ın yarın SpaceX aracıyla Dünya'ya dönüş yapacağını duyurdu.

Uzayda 9 aydır mahsur kalan ABD'li astronotlar dünyaya dönüyor

ABD’li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aydan uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kaldıktan sonra Dünya’ya dönüyor. NASA, iki astronotun yarın akşam 'SpaceX Crew Dragon’ aracıyla geri getirileceğini açıkladı.

NASA, astronotların planlanan iniş zamanını güncelleyerek yarın akşam TSİ 23.57’de (21.57 GMT) Florida açıklarında denize iniş yapacaklarını duyurdu. Daha önce çarşamba günü için planlanan iniş, hava koşullarının daha uygun olması nedeniyle öne çekildi.

Wilmore ve Williams’a, NASA astronotu Nick Hague ile Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov eşlik edecek. Dönüş yolculuğu, kapsül kapaklarının kapatılmaya başlanacağı bu akşamdan itibaren canlı yayınlanacak.

(DHA)

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