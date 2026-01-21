Mynet Trend

Öğrencisine cinsel istismarda bulunup çocuğunu doğurdu!

Avustralya’da evli bir öğretmenin, öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından doğum yaptığı öne sürüldü. Yerel basına göre, doğan bebeğin babasının mağdur olduğu iddia edilen öğrenci olabileceği ihtimali var.

Çiğdem Sevinç

Avustralya’da kamuoyunu sarsan bir öğretmen skandalı gündemde. Naomi Tekea Craig adlı 33 yaşındaki müzik öğretmeni, bir erkek öğrenciye yönelik “ısrarlı cinsel istismar” ve “cinsel penetrasyon” suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra doğum yaptığı iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Craig, 2024–2025 yılları arasında reşit olmayan bir erkek öğrenciyle cinsel ilişki yaşamakla suçlanıyor. Olayların yaşandığı dönemde Craig’in, Frederick Irwin Anglican School’da görev yaptığı belirtildi.

DOĞUM YAPTIĞI VE DNA ÖRNEĞİ ALINDIĞI İDDİASI

Avustralya basınından The West gazetesinin iddiasına göre, Craig 6 Ocak’ta tutuklandığında doğum iznindeydi ve kısa süre sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Haberde, yetkililerin plasentadan DNA örneği aldığı ve bebeğin babasının, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen öğrenci olabileceğine dair bir bağlantı tespit edildiği öne sürüldü.

Craig hakkında;

*13–16 yaş arası bir çocuğa yönelik iki kez cinsel istismar,

*Çocuk istismarı materyali bulundurmak,

*16 yaş altı bir çocuğa karşı ısrarlı cinsel istismar
suçlamalarıyla dava açıldı.

