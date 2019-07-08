Uzayda bebek doğurtma projesi sonlandırıldı

Ancak firmanın CEO’u Kees Mulder yaptığı açıklamada, etik, tıbbi ve güvenlik gerekçeleriyle bu hedefi gerçekleştirmenın şu anda mümkün olmadığını kabullendiklerini dile getirdi ve projeyi sonlandırdı.

Uzaya hamile bir kadın çıkarmasının mümkün olmadığını bilen SpaceLife Origin firması’nın ilk aşamadaki planı, uzaya gönüllü dönorlardan alınacak sperm ve yumurtaları çıkarmaktı. Ancak spermlerini ve yumurtalarını uzaya çıkarmak isteyenlerin 30 bin ile 125 bin dolar ücret ödemesi gerekiyordu.

Katılımcılar, yörüngede bir uydu içinde dönecek bu sperm ve yumurtaları kameralarla anlık olarak izleyebilecekti. Öte yandan, firma bu girişimden edindiği gelirle, uzaya hamile bir kadın çıkarma fikrini de tartışıyordu.

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