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Uzayda bebek doğurtma projesi sonlandırıldı

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TEKNOLOJİ  | 08.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

SpaceLife Origin firması dünya dışındaki ilk bebeği doğurtmak üzere hazırlık yapıyordu. Bu sayede ise insanoğlunun dünya dışında da üreyebilmesi için gerekli tıbbi araştırmaları başlatmak ve yörüngede veya başka gezegenlerde uzun süreli yaşamı mümkün kılmak istiyordu.

Uzayda bebek doğurtma projesi sonlandırıldı

Ancak firmanın CEO’u Kees Mulder yaptığı açıklamada, etik, tıbbi ve güvenlik gerekçeleriyle bu hedefi gerçekleştirmenın şu anda mümkün olmadığını kabullendiklerini dile getirdi ve projeyi sonlandırdı.

Uzaya hamile bir kadın çıkarmasının mümkün olmadığını bilen SpaceLife Origin firması’nın ilk aşamadaki planı, uzaya gönüllü dönorlardan alınacak sperm ve yumurtaları çıkarmaktı. Ancak spermlerini ve yumurtalarını uzaya çıkarmak isteyenlerin 30 bin ile 125 bin dolar ücret ödemesi gerekiyordu.

Katılımcılar, yörüngede bir uydu içinde dönecek bu sperm ve yumurtaları kameralarla anlık olarak izleyebilecekti. Öte yandan, firma bu girişimden edindiği gelirle, uzaya hamile bir kadın çıkarma fikrini de tartışıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
uzay bebek doğurtma spacelife origin

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