Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Uzaylı mı, uydu mu? Görüntüler Erzincan'dan! Kafasını kaldıran şaşırıp hemen telefona sarıldı...

Uzaylı mı, uydu mu? Görüntüler Erzincan'dan! Kafasını kaldıran şaşırıp hemen telefona sarıldı...

03.01.2025 09:34
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir anda belirdiler, art arda sıralandılar. Gökyüzünde görülen ışık hüzmeleri görenleri şaşkına çevirdi. Kafa karışıklığı yaratan bu görüntüler bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Erzincan semalarında bugün 23.00 sıralarında görülen uydu şeklindeki görüntüler vatandaşları heyecanlandırdı.

ERZINCAN-SEMALARINDA-ILGINC-GORUNTU_498632_147577

Kant merkezi ve Kemaliye ilçesinde gece yarsına doğru beliren uydu şeklinde ışıklar gökyüzünü aydınlatırken, görenleri heyecanlandırdı.

ERZINCAN-SEMALARINDA-ILGINC-GORUNTU_498633_147577

NE OLDUĞU ÇÖZÜLEMEDİ

Vatandaşlar peş peşe giden bu cisimleri cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

ERZINCAN-SEMALARINDA-ILGINC-GORUNTU_498634_147577

Kemaliye’de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti. Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
uzaylı Erzincan cep telefonu Uydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
DEM Parti'nin 3 talebi!

DEM Parti'nin 3 talebi!

Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Necla Nazır'dan ilk mesaj

Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Necla Nazır'dan ilk mesaj

Direk dansı yaptığı anları paylaştı! "Bu çok utanç verici"

Direk dansı yaptığı anları paylaştı! "Bu çok utanç verici"

Aslanların kafesine girdi, bir daha çıkamadı! Ölümünü böyle kaydetti

Aslanların kafesine girdi, bir daha çıkamadı! Ölümünü böyle kaydetti

Sosyal medyada paylaştı! "Her gece yatak odamıza giriyor"

Sosyal medyada paylaştı! "Her gece yatak odamıza giriyor"

30 yıl önce satın aldığı eve gelince gözlerine inanamadı

30 yıl önce satın aldığı eve gelince gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.