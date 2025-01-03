Uzaylı mı, uydu mu? Görüntüler Erzincan'dan! Kafasını kaldıran şaşırıp hemen telefona sarıldı...

Erzincan semalarında bugün 23.00 sıralarında görülen uydu şeklindeki görüntüler vatandaşları heyecanlandırdı.

Kant merkezi ve Kemaliye ilçesinde gece yarsına doğru beliren uydu şeklinde ışıklar gökyüzünü aydınlatırken, görenleri heyecanlandırdı.

NE OLDUĞU ÇÖZÜLEMEDİ

Vatandaşlar peş peşe giden bu cisimleri cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Kemaliye’de bu görüntüleri çeken Selçuk Örnekçi, ışık hüzmesinin Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği uydular olduğunu iddia etti. Ancak görüntü ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)