Uzman diyetisyen Tığlı: "Soğuklara karşı metabolizmanızı hızlandırın"

Doğru ve yeterli miktarda su içmenin ilk adım olduğunu ifade eden Tığlı, "Vücudumuz tüm sindirim, emilim gibi tüm metabolik olaylarda hatta hareket etme konuşma gibi fiziksel olaylarda da su kullanır. Bedeninizin doğru ve sağlıklı çalışmasını istiyorsanız ona ihtiyacı olan suyu vermeniz gerekiyor. Bedeninizin düzgün çalışmasını istiyorsanız mevsim farkı olmaksızın her gün kahvaltı öğününüzü yaparak bedeninize en uygun yakıtı verebilirsiniz. Güne kahvaltı ile başlayanların metabolizmaları daha hızlıdır. Sık öğün beslenmek hala bilimsel olarak metabolizma hızlandırıcı kabul edilmekte. Ara öğünler metabolizmanın uzun aç kalmasını önleyerek kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Böylece açlık krizleri yaşamazsınız" dedi.

"Metabolizmanın hızlanmasına ek katkı sağlayan besinlere yer verin"

Ek besinlerin metabolizmada hızlandırıcı etkisini vurgulayan Tığlı, "Baharatlar; acı biber, karabiber, zencefil, zerdeçal gibi metabolizma hızlandırıcı etki gösterir. C Vitamini; C vitaminin yağ yakıcı etkisi bulunur. Dolayısıyla metabolizmanızı hızlandırır. Ananasta bulunan bromelain proteini sindirimi hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Aynı zamanda ananasın ödem atıcı etkisi bulunur" diye konuştu.