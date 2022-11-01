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Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? Uzman öğretmen, başöğretmenlik sınavı tarihleri

01.11.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmen, Başöğretmenlik sınav yerleri ve sınav giriş belgesinin yayımlanması bekleniyor. Uzman öğretmen, Başöğretmenlik kesin başvuru sonuçları Uzman Öğretmen adaylarının erişimine açıldı. Peki, Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? İşte Uzman öğretmen, başöğretmenlik sınavı tarihleri..

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı? Uzman öğretmen, başöğretmenlik sınavı tarihleri

Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik başvuru sonuçları adayların erişimine açıldı. Adaylar, sonuçlarını MEBBİS ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği uzman öğretmen, başöğretmenlik programına birçok öğretmen başvuruda bulundu. İşte uzman öğretmen, başöğretmenlik sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

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UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022’de 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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UZMAN ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

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BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik 'Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

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