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Uzman Öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? 2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

08.11.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Öğretmenlik sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Kasım ayında konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB'den yapılan açıklama...

Uzman Öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? 2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman Öğretmenlik sınavı ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakajnlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile netleşti. Şimdi birçok kişinin gündeminde sınav günü yer alıyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ÖDSGM tarafından yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİKN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

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