Uzman Öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? 2022 Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman Öğretmenlik sınavı ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakajnlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile netleşti. Şimdi birçok kişinin gündeminde sınav günü yer alıyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ÖDSGM tarafından yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİKN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

