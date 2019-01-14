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Uzmanlar tarafından kanıtlandı: Her gün bir adet yediğinizde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kalp-damar hastalığı, kolesterol ve trigliserit yüksekliği olanların doğal ilacı avokado. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp ve damar hastalıkları her yıl 18 milyon insanın ölümüne neden oluyor. 2030 yılında ise bu sayının 23 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. “Eğer trigliseridiniz ve kolesterolünüz yüksekse avokado tam size göre bir meyve” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Kalbiniz için her gün 1 avokado yiyebilirsiniz” diyor...

Uzmanlar tarafından kanıtlandı: Her gün bir adet yediğinizde...

Bel çevresindeki yağların düşmanı

avokado

Kalp dostu kolesterol düşmanı olan, Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokado; diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, avokado yiyen bir grubun kan değerleri, yemeyen gruptakilerle kıyaslandı. Avokado yiyenlerin toplam kolesterol seviyesi düştü, trigliserit seviyesi yüzde 20 azaldı, kötü (LDL) kolesterol seviyesi yüzde 22 azalırken, iyi (HDL) kolesterol seviyesi ise yüzde 11 arttı. Avokado kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar ve sağlık için iyi olan mono doymamış yağlar ve bol miktarda E vitamini içerir. Bu yağlar kolesterol seviyesini düşürür, atardamarları korur ve kan damarlarını açmaya yardım ederek kan akışının daha sağlıklı olmasını sağlar. Fakat diyet yapan birçok insan yüksek kalori seviyesinden (1 meyvede 227 kalori) ötürü bu meyveyi yememektedir. Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado aynı zamanda bel çevresindeki yağların da düşmanıdır. Avokado, zeytin yağında bulunan sağlıklı yağ asidi olan oleik asit açısından zengindir fakat karbonhidrat ve protein de içerir. Diyet lifi, folik asit, B1 vitaminleri; potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve kükürdün de iyi kaynaklarından biridir” dedi.

Bol limonlu ve sarımsaklı sosla tüketin

avokado2

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Her gün 1 adet avokado yiyin; tadını sevmiyorsanız mayonez yerine kullanabilir, zeytinyağı, limon ve sarımsaklı sosla salatasını yapabilir veya tostun içerisine peynir yerine koyarak tüketebilirsiniz. Bu, bir ay içerisinde trigliserit oranınızı yüzde 15 oranında düşürecektir” diyor.

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