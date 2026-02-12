As bayrakları! Dünya Türk mutfağını konuşuyor! Times İstanbul'un en iyi restoranlarını seçti

İngiliz gazetesi The Times, Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu belirten bir yazı yayımladı.

Yazıda, Beyoğlu’nun arka sokaklarında yer alan gastronomi hazinelerinden Boğaz'daki modern yerlere kadar şehrin tüm lezzet durakları yer alıyor.

Haberde dikkat çeken en önemli yorumlardan biri de İstanbul’un her bütçeye ve her damağa hitap eden dinamik yapısı oldu. The Times yazarları listenin sadece lüks mekanlardan oluşmadığını, asıl lezzetin bazen küçük bir ara sokaktaki dükkanda gizli olduğunu vurguluyor.

"Her köşe başında balık ekmek ve midye dolma gibi atıştırmalıklar bulabilirsiniz" diyen yazarlar, İstanbul'u gurme şehir olarak adeta tescilliyor.

THE TIMES'A GÖRE İSTANBUL'UN EN İYİ 11 RESTORANI