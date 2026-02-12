YEMEK

As bayrakları! Dünya Türk mutfağını konuşuyor! Times İstanbul'un en iyi restoranlarını seçti

İstanbul sadece tarihiyle değil son zamanlarda mutfağıyla da dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. The Times, İstanbul seyahati yapacaklar için 'şehrin en iyi restoranları' rehberini yayımladı. Gazetenin seyahat ve gastronomi yazarları tarafından hazırlanan listede, sokak lezzetlerinden Michelin yıldızlı şık restoranlara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Gökçen Kökden

İngiliz gazetesi The Times, Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu belirten bir yazı yayımladı.

Yazıda, Beyoğlu’nun arka sokaklarında yer alan gastronomi hazinelerinden Boğaz'daki modern yerlere kadar şehrin tüm lezzet durakları yer alıyor.

Haberde dikkat çeken en önemli yorumlardan biri de İstanbul’un her bütçeye ve her damağa hitap eden dinamik yapısı oldu. The Times yazarları listenin sadece lüks mekanlardan oluşmadığını, asıl lezzetin bazen küçük bir ara sokaktaki dükkanda gizli olduğunu vurguluyor.

"Her köşe başında balık ekmek ve midye dolma gibi atıştırmalıklar bulabilirsiniz" diyen yazarlar, İstanbul'u gurme şehir olarak adeta tescilliyor.

THE TIMES'A GÖRE İSTANBUL'UN EN İYİ 11 RESTORANI

  1. Arkestra (Etiler)
  2. Kıyı (Tarabya)
  3. Çiya Sofrası (Kadıköy)
  4. Araka (Yeniköy)
  5. Turk Fatih Tutak (Bomonti)
  6. Telezzüz (Üsküdar)
  7. Mikla (Beyoğlu)
  8. Adana Ocakbaşı (Şişli)
  9. Park Fora (Kuruçeşme)
  10. Feriye Lokantası (Beşiktaş)
  11. Okra (Taksim)
