Uzmanlar uyardı! Yapay zekaya bunları yazarken iki kez düşünün

Yapay zeka sohbet robotları; e-posta hazırlamaktan fikir üretmeye, sağlıkla ilgili sorular sormaktan iş hayatındaki görevleri kolaylaştırmaya kadar pek çok amaçla kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre bu sistemlerle yapılan konuşmaların tamamen özel bir alan olarak görülmemesi gerekiyor.

Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada ChatGPT, Gemini, Claude, Amazon Nova, Meta AI ve Microsoft Copilot'u geliştiren altı şirketin gizlilik politikaları incelendi. Araştırmacılar, bu şirketlerin tamamının müşteri konuşmalarını varsayılan olarak modellerini eğitmek ve geliştirmek için kullanıyor göründüğünü, bazılarının ise bu verileri süresiz olarak sakladığını belirtti.

Siber güvenlik uzmanı George Kamide de kullanıcıların bir yapay zeka sohbet robotuyla paylaştıkları bilgilerin saklanabileceğini, analiz edilebileceğini ve potansiyel olarak yeniden kullanılabileceğini söyledi. Kamide'ye göre kişisel tanımlayıcılar, hassas veriler veya gizli bilgiler içeren konuşmalar kullanıcının kontrolünün dışında kalan veri kümelerinin parçası haline gelebilir.

YAPAY ZEKA İLE PAYLAŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 BİLGİ TÜRÜ

Uzmanların özellikle dikkat çektiği konuların başında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler geliyor. Tam ad, ev adresi, telefon numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport veya ehliyet numarası gibi kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerin sohbet robotlarıyla paylaşılmaması öneriliyor.

Bilgi güvenliği uzmanı George Al-Koura, bu tür verilerin bir sohbet robotuyla paylaşılmasının kimlik hırsızlığı, kimlik avı veya kişisel veri ticareti gibi faaliyetlere maruz kalma riskini beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda yapay zeka sistemlerine yüklenen dosyaların da kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin öz geçmiş üzerinde çalışmak için ChatGPT gibi bir araçtan yardım alınacaksa kişiyi tanımlayan bilgilerin belgeden önceden kaldırılması tavsiye ediliyor.

İkinci önemli başlık ise özel hayata ilişkin mahrem bilgiler. Uzmanlara göre sohbet robotlarının karşılıklı ve insanı andıran konuşma biçimi, kullanıcılarda yanlış bir güven hissi oluşturabiliyor ve kişilerin bir arama motorunda paylaşmayacakları kadar fazla kişisel bilgiyi açıklamalarına yol açabiliyor.

Düşünceler, davranışlar, ruhsal durum veya ilişkiler hakkında paylaşılan hassas ayrıntılar yasal koruma altında değil ve mahkemede delil olarak kullanılabilir.

SAĞLIK BİLGİLERİ KONUSUNDA DA DİKKATLİ OLUNMALI

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer alan sağlık bilgileri. Yapay zeka araçları sağlık sorunlarını anlamlandırmada yardımcı olabilse de kişisel tıbbi ayrıntıların ve sağlık kayıtlarının sohbet robotlarıyla paylaşılmaması öneriliyor.

Emory Üniversitesi'nden Dr. Ravi Parikh'in The New York Times'a yaptığı değerlendirmeye göre, çoğu yaygın sohbet robotu, doktorların aksine ABD'deki Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası HIPAA'ya (Health Insurance Portability and Accountability Act) tabi değil.

Sağlıkla ilgili bir bilgi yine de yapay zeka aracına aktarılacaksa kişiyi tanımlayan bilgilerin istemden çıkarılması tavsiye ediliyor.

ŞİRKET BİLGİLERİ VE FİNANSAL VERİLER DE RİSKLİ

İş hayatında yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte gizli veya şirkete özel bilgilerin korunması da önem kazanıyor.

Uzmanlar; şirket içi verilerin ve raporların, müşteri bilgilerinin, kaynak kodlarının veya gizlilik sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir bilginin yapay zeka sohbet robotlarına girilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Al-Koura'ya göre hassas veri içeren tek bir istem bile bazı durumlarda düzenleyici kuralların veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlaline yol açabilir.

Beşinci başlık ise finansal bilgiler. Maaş bordroları, banka ve yatırım hesabı bilgileri, kredi kartı bilgileri, vergi beyannameleri ve gelirle ilgili diğer belgelerin yapay zeka sohbet robotlarıyla paylaşılmaması öneriliyor.

Finans yazarı Adam Hayes'e göre bu tür belgelerin açığa çıkması halinde bilgiler şantaj, dolandırıcılık veya kullanıcıya ve ailesine yönelik özel olarak hazırlanmış sosyal mühendislik saldırılarında kullanılabilir.

HASSAS BİLGİLERİ DAHA ÖNCE PAYLAŞTIYSANIZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Uzmanlara göre bir veri sohbet robotunun eğitim verilerine girdikten sonra onu tamamen geri almak mümkün olmayabilir.

Kamide buna rağmen, hesabın ele geçirilmesi durumunda verilerin dışarı sızması riskini azaltmak amacıyla sohbet geçmişinin silinmesini öneriyor.

Kullanıcılar ayrıca yapay zeka araçlarının gizlilik ayarlarını inceleyerek bazı riskleri azaltabilir. Kullanılan hizmetin sunduğu seçeneklere bağlı olarak sohbet geçmişini devre dışı bırakmak veya konuşmaların model eğitimi amacıyla kullanılmasını kapatmak mümkün olabilir.

Ancak uzmanlar bu ayarların gizlilik risklerini tamamen ortadan kaldırmadığını da vurguluyor.

Gelecekte daha az riskle yapay zeka kullanmak için sohbetlerde mümkün olduğunca az kişisel veya gizli bilgi paylaşılması öneriliyor. Gerçek kişi ve kurum isimleri yerine takma adlar veya daha genel ifadeler kullanmak da öneriler arasında.

Örneğin belirli bir hastanedeki bir hastadan söz etmek yerine “sağlık sektöründeki bir müşteri” gibi daha genel bir ifade kullanılarak gerekli bağlam korunurken kimlik gizlenebilir.

Uzmanlar ayrıca yapay zeka sohbetlerinin özel bir günlük yerine “yarı kamusal alanlar” gibi değerlendirilmesini öneriyor.

Kullanılan sistemin verileri nasıl sakladığını, bu verilere kimlerin erişebildiğini, bilgilerin nasıl aktarıldığını ve hangi koşullarda kullanıldığını anlamak da yapay zeka araçlarından yararlanırken daha bilinçli kararlar verilmesine yardımcı olabilir.

Stanford araştırmacıları ise sorumluluğun yalnızca kullanıcılara bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Araştırmacılara göre yapay zeka geliştiricileri ve politika yapıcılar; kapsamlı gizlilik düzenlemeleri, model eğitimi için kullanıcılardan açık onay alınması ve kişisel bilgilerin sohbet girdilerinden varsayılan olarak filtrelenmesi yoluyla kişisel verilerin korunmasını güçlendirmeli.

Kaynak: HuffPost

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir ve temsilidir.