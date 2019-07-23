Uzmanlardan buz uyarısı: Besin zehirlenmesine sebep olabilir

Yaz aylarında yiyeceklerin hem üretim hem de saklama koşullarının sıcak havadan etkilenmesi sebebiyle sıkça besin zehirlenmesi yaşanıyor. Özellikle yaz sıcaklarında çok sık tüketilen dondurma ve buz en çok zehirlenmeye yol açan besinler arasında yer alıyor. İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme Diyetetik ve Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı Çocuk, Sindirim, Karaciğer ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu yaz aylarında zehirlenmeye yol açan yiyecekler hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, “Hepimizin dondurma tüketimi yaz aylarında artar. Ancak dondurmanın üretimi ve daha sonra sunulması sırasında çok sıklıkla kontaminasyon gerçekleşiyor. Mikrobik kirliliğe uğruyor dondurma. Bu şekilde de zararlı etkiler gösteriyor. Yaz aylarında çok sık kullandığımız başka bir ürün ise buz. Buz genellikle çok temiz sudan üretilmez. Buzu ya çeşme suyu ya da başka kaynaklardan üretiriz. Buz yapılan suyun içindeki mikroplar ve kimyasallar da besinlere bağlı zararlı etkilerin ortaya çıkmasına neden olur” dedi.

Et, balık, tavuk grubu ya da dondurma süt peynir grubu yiyecekler çok kolaylıkla mikropları üreterek besin zehirlenmesine neden oluyor. Fakat besin zehirlenmesi sadece mikroba bağlı değil, mikropların ürettiği toksinler sebebiyle de gerçekleşebiliyor. Belirtiler kas ağrısı, bulantı ve kusma En belirgin şikayetlerin kas ağrısı, bulantı ve kusma olduğunu belirten Prof. Dr. Pehlivanoğlu, “ Toksinler vücuda girdikten kısa bir süre sonra zararlı etkiyi göstermeye başlar. Örneğin bozuk balık yediğinizde, 6 ila 8 saat içinde kaslarınızda ağrı hisseder bulantı, kusma, ishal daha sonra da ateş eşlik eder. Bu şekilde kişi kendini susuzluk kısır döngüsü içinde bulur. Hele de çocuksa komaya doğru giden ağır bir tabloya dönüşür” diye konuştu. Çocuklarda ve bebeklerde daha riskli bir hal alan besin zehirlenmesi aşırı su kaybı sonucunda şoka girme ile sonuçlanabilir. İshal sırasında huysuzlanan bebeklerde ağlama esnasında gözyaşı akmaz, ağızda tükürük salgılanmaz, dudak kuruluğu ve karın çökmesi meydana gelir. Bu durumlarda kaybedilen su tekrar vücuda kazandırılmalı ve su içilmeli.