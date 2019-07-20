YEMEK

Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı geldi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 20.07.2019 01:23 | Son Güncelleme

İç hastalıkları ve Fitoterapi (Bitkiler ve Doğal Ürünlerle Tedavi) Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, yaz aylarında görülen gıda zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı geldi

Yaz aylarında sıkça görülen gıda zehirlenmesi genellikle mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtileri ile ortaya çıkar. Kişide yemek yemeyi, su almayı kısıtlayıp ciddi sıvı kaybına neden olan sağlık sorunu için İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, yenilen, içilen besinlere yaz sıcaklarında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, gıda zehirlenmesi hakkında bilgiler verdi.

GIDA ZEHİRLENMESİ VE BELİRTİLERİ

Erdem, "Gıda yani besin zehirlenmesi, mikropla kirlenmiş yiyecek ve suların tüketilmesi ile oluşan besin enfeksiyonları ve zehirlenmesidir. Bu mikroplar bakteriler, virüsler ve mantarlardır.

Gıda zehirlenmesi oluştuğunda ilk belirtiler mide bulantısı, halsizlik, yorgunluk, terleme, baş dönmesi, hafif ateş, daha sonra kusma ve ishaldir. Genelde gıda zehirlenmesi bir veya iki gün sürebileceğinden dikkat edilmesi gerekmektedir çünkü ishal 3 günden fazla devam ederse acil olarak bir uzman doktora görünmeli ve tedaviye başlanmalıdır” dedi.

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GIDA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerden bahseden Dr. Erdem, “Bununla birlikle gıda zehirlenmesinden korunmak için tavsiyemiz; ellerinizi yemek pişirmeden ve yiyecekleri temizlemeden önce mutlaka yıkayın. Çabuk bozulan yiyecekleri en fazla 2 saat içinde tekrar buzdolabına koymayı ihmal etmeyin. Buzdolabında uzun süre beklemiş çiğ et, kümes hayvanı veya balığı pişirip yemeyin. Dondurulmuş gıdaları son tüketim tarihlerine dikkat edin. Yemek ve içeceğinizde alışılmadık bir kokusu veya bozuk bir tadı olan gıdaları asla tüketmeyin" diye konuştu.

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