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Uzmanlardan sahurda 'su' uyarısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı, “Vücudunuzun dinç kalması için sahura kadar içilen su miktarı çok önemlidir. Almanız gereken su miktarını uyanık olduğunuz süre boyunca almanız gerekir. Aksi takdirde erken saatlerde yorgunluk ve halsizlik sorunu ile karşılaşırsınız” dedi.

Uzmanlardan sahurda 'su' uyarısı

Diyetisyen Deniz Tığlı, yaklaşık 16-17 saatlik açlık yaşanan Ramazan ayında en önemli öğünün sahur olduğunu söyledi. Ertesi günü nasıl geçeceğinin yapılan son öğünün yani sahurun dengesi ve kalitesinin belirlediğini ifade eden Tığlı, “Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli protein olan yumurta sahurda kurtarıcı olacaktır. İster haşlanmış ister omlet isterseniz domatesli, sebzeli pişirerek sahur öğününüze hem çeşit katabilir hem de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Süt grubu günlük kalsiyum alımınıza destek olacağı gibi içerdiği hayvansal protein sayesinde tok tutucu özellik sağlayacaktır. Aynı anda fazla geliyor diyorsanız sahur sonrası biraz dinlendikten sonra 1 bardak süt içebilirsiniz. Yulaf çok iyi bir lif (posa) kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde hem mide hem de bağırsakta sindirimi uzundur ve uzun süre tokluk sağlar. Yulafı süt ile pişirerek veya yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Diğer bir seçenek kahvaltı hazırladığınızda omletinizi yulaf kepeği ile pişirmek olabilir” diye konuştu.

“Su tüketimi önemli”

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Beyaz ekmek veya pide yerine sahurda mutlaka tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Tığlı, “Bu ekmek çeşitleri lif içeriği sayesinde hem vitamin mineral alımınıza destek olacak hem de tokluk sağlayacaktır. Yağların midede sindirimi ise uzun sürdüğünden sahurda sağlıklı yağlara yer vermeniz tokluk sürenizin uzamasına yardımcı olacaktır. Bu yağlara zeytin; ceviz, fındık gibi kuruyemişler, keten tohumu, çörek otu gibi yağlı tohumları örnek verebiliriz. Çay sizde ekstra tokluk hissi yaratıyorsa sahurda tercih etmeyin. Yerine süt tüketerek daha besleyici bir içecek tüketmiş olursunuz. Sahur için en sağlıklı tercih yukarıdaki örneklerdeki gibi kahvaltı şeklinde yapılandır. Ağır yemeklerden sahurda uzak durmalısınız. Tüm bunlara ek olarak dikkat edilmesi gereken en önemli konu su tüketimidir. Vücudunuzun dinç kalması için sahura kadar içilen su miktarı çok önemlidir. Almanız gereken su miktarını uyanık olduğunuz süre boyunca almanız gerekir. Aksi takdirde erken saatlerde yorgunluk ve halsizlik sorunu ile karşılaşırsınız” şeklinde konuştu.

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sahurda beslenme ramazanda beslenme oruçluyken susamak için

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