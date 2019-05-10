Uzmanlardan sahurda 'su' uyarısı

Diyetisyen Deniz Tığlı, yaklaşık 16-17 saatlik açlık yaşanan Ramazan ayında en önemli öğünün sahur olduğunu söyledi. Ertesi günü nasıl geçeceğinin yapılan son öğünün yani sahurun dengesi ve kalitesinin belirlediğini ifade eden Tığlı, “Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli protein olan yumurta sahurda kurtarıcı olacaktır. İster haşlanmış ister omlet isterseniz domatesli, sebzeli pişirerek sahur öğününüze hem çeşit katabilir hem de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Süt grubu günlük kalsiyum alımınıza destek olacağı gibi içerdiği hayvansal protein sayesinde tok tutucu özellik sağlayacaktır. Aynı anda fazla geliyor diyorsanız sahur sonrası biraz dinlendikten sonra 1 bardak süt içebilirsiniz. Yulaf çok iyi bir lif (posa) kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde hem mide hem de bağırsakta sindirimi uzundur ve uzun süre tokluk sağlar. Yulafı süt ile pişirerek veya yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Diğer bir seçenek kahvaltı hazırladığınızda omletinizi yulaf kepeği ile pişirmek olabilir” diye konuştu.