Uzmanlardan 'üç öğün iftar' önerisi

Ramazan ayının başlamasıyla, kişilerde oluşabilecek mide ve sindirim sorunlarına ilişkin uzmanlar uyarılarda bulundu. Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu, Ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği bu dönemde günlerin uzun, havaların da sıcak olmasıyla birlikte tüm vücut döngüsünün, beslenme düzeninin değişeceğine işaret etti. "Sahuru, tıpkı kahvaltı gibi yapmak gerek" Öğün sayısının azalması ve sadece akşam öğünü ile gece yemek yenilmesinden dolayı metabolizma hızında yavaşlama ve buna bağlı kilo alımları gerçekleştiğini belirten Tanoğlu, şunları söyledi: "Bunun yanında sıvı desteği de doğru bir şekilde sağlanamazsa vücutta sıvı ve elektrolit dengesizliği ile baş ağrısı, halsizlik gibi sorunlar yaşanıyor. Öncelikle Ramazan ayında öğünler sahur ve iftar olarak 2 öğün şeklinde değil, sahur, ön iftar, akşam yemeği ve ara öğün şeklinde tüketilmelidir. Sahurda tüketilen doğru gıdalar bizi oruca hazırlayacak, iftarda tüketilen doğru gıdalar ise gün boyu ihtiyacımız olan su ve besin ögelerini karşılamaya destek olacaktır. Sahuru, tıpkı kahvaltı gibi yapmak gerek. Sahur yapmak vücudunuzun uzun süre tok kalınabilmesi, kan şekerinin daha iyi dengelenmesi, halsizlik, yorgunluk gibi sorunlarla karşılaşılmaması açısından oldukça önemli." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ölmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat O etkisi herkesi şok etti Ramazan'da diyet yapılır mı?

Tanoğlu, sahurda haşlanmış yumurta, beyaz peynir ya da lor peyniri, çok tuzlu olmayan zeytin, bir avuç yağlı tohum ya da yarım avokado, mevsim yeşillikleri, süt ve meyveyle yapılan sıkı bir kahvaltının kişiyi oruca daha iyi hazırlayacağını söyledi. Maria Tanoğlu, "Sahurda çay ve kahve tüketmektense temel içeceğimiz olan su tercih edilmelidir. Sanılanın aksine çay ve kahve su ihtiyacını karşılamak yerine, su ihtiyacını daha da çok artırır çünkü diüretik yapıda içeceklerdir ve vücuttan su atımına neden olurlar. Sahurda tüm amaç uzun süre tok kalımını sağlamak olduğu için, pide yerine tam buğday veya tam tahıllı ekmek tüketimi lif içeriğinin fazla olması yönüyle kan şekerini daha iyi dengeleyecektir." tavsiyesinde bulundu. "Ön iftar olarak tabir ettiğimiz öğüne 1-2 adet hurmayla başlamak gerek"

Ramazan ayında sıkça görülen hazımsızlık, şişkinlik, kilo alma gibi problemlerin giderilmesi için de önerilerde bulunan Diyetisyen Maria Tanoğlu, iftarın, ön iftar, akşam yemeği ve ara öğün olacak şekilde üç öğün olarak planlanabileceğini aktardı.