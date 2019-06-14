Uzmanlardan uyarı: Bu besinler beyni öldürüyor

Çinko, bakır, demir gibi metallere vücudumuz ihtiyaç duyar. Kalp, kas ve kemik yapısı, üreme ve dolaşım sistemi bu bileşenler sayesinde sağlıklı bir şekilde çalışır. Ancak metallerin fazladan alımı vücudumuzu tehlikeye sokabilir.

Bakır



Balık, susam, fıstık, sakatatlar, et, kurubaklagiller, yumurta ve yeşil sebzelerde yüksek oranda bakır bulunur. Yetişkinlerin günlük bakır ihtiyacı 900 mikrogramdır. Tahıl ve diğer sebzelerdeki bakır oranı orta seviyede, süt ve taze meyvelerde ise oran oldukça düşüktür. Vücuda fazla bakır girdiğinde, yıkıcı oksijen moleküllerinin üretimi başlayabilir. Bu da beyin hücrelerine zarar verir ve yaşlanmayı hızlandırır.

Demir



Pekmez, kuru meyve, sakatat çeşitleri, kırmızı et, kuru meyveler, kurubaklagiller, patlıcan, kuru domates ve susamın demir oranı yüksektir. Yetişkin bireylerin günlük demir ihtiyacı ise 9 mg'dır. Eğer bu orandan fazla miktarda demir alınırsa, vücut demiri atamaz ve organlarda birikir. Bunun sonucunda ise ortaya kalp hastalığı, karaciğer hasarı ve diyabet rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.