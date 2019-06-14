YEMEK

Uzmanlardan uyarı: Bu besinler beyni öldürüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Diyetisyen Emre Uzun, yemek yoluyla vücudumuza aldığımız metallerin beynimiz üzerinde olumsuz etkiler yarattığını açıkladı.

Uzmanlardan uyarı: Bu besinler beyni öldürüyor

Çinko, bakır, demir gibi metallere vücudumuz ihtiyaç duyar. Kalp, kas ve kemik yapısı, üreme ve dolaşım sistemi bu bileşenler sayesinde sağlıklı bir şekilde çalışır. Ancak metallerin fazladan alımı vücudumuzu tehlikeye sokabilir.

Bakır

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Balık, susam, fıstık, sakatatlar, et, kurubaklagiller, yumurta ve yeşil sebzelerde yüksek oranda bakır bulunur. Yetişkinlerin günlük bakır ihtiyacı 900 mikrogramdır. Tahıl ve diğer sebzelerdeki bakır oranı orta seviyede, süt ve taze meyvelerde ise oran oldukça düşüktür. Vücuda fazla bakır girdiğinde, yıkıcı oksijen moleküllerinin üretimi başlayabilir. Bu da beyin hücrelerine zarar verir ve yaşlanmayı hızlandırır.

Demir

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Pekmez, kuru meyve, sakatat çeşitleri, kırmızı et, kuru meyveler, kurubaklagiller, patlıcan, kuru domates ve susamın demir oranı yüksektir. Yetişkin bireylerin günlük demir ihtiyacı ise 9 mg'dır. Eğer bu orandan fazla miktarda demir alınırsa, vücut demiri atamaz ve organlarda birikir. Bunun sonucunda ise ortaya kalp hastalığı, karaciğer hasarı ve diyabet rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

Çinko

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Peynir, kabak çekirdeği, buğday ruşeymi, badem, balık, kırmızı et ve sakatatlar çinko bakımından zengin besinlerdir. Çinko, beyin beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için çok değerlidir. Fakat gereğinden fazla alınan çinko, beyinde plak oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Yetişkinlerin günlük çinko ihtiyacı ise 3 mg'dır.

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